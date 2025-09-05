 Naxçıvanda istirahət mərkəzində su üzərində olan platforma aşıb, bir ailənin 3 üzvü ölüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Naxçıvanda istirahət mərkəzində su üzərində olan platforma aşıb, bir ailənin 3 üzvü ölüb

11:11 - Bu gün
Naxçıvanda istirahət mərkəzində su üzərində olan platforma aşıb, bir ailənin 3 üzvü ölüb

Şahbuzda istirahət mərkəzində su üzərində olan platformanın aşması nəticəsində ölən şəxslərin adları məlum olub.

1news.az-ın APA-ya istinadən xəbərinə görə, hadisə zamanı 1983-cü il təvəllüdlü Hüseynova Sevinc Abdulla qızı, onun qızı 2011-ci il təvəllüdlü Hüseynova Ceyran Tural qızı və onun nənəsi 1947-ci il təvəllüdlü Məmmədova Səkinə Xəlil qızı vəfat edib.

Faktla bağlı Şahbuz Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Paylaş:
82

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Göygöldə yol tikintisinə 2 milyon manat ayırıb

Siyasət

Rusiyanın AZAL təyyarəsinə görə sığorta ödənişləri açıqlaması ictimaiyyəti çaşdırır - Rəsmi Bakı

Cəmiyyət

Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində TƏBİB tərəfindən tibbi xidmət təşkil olunacaq

Cəmiyyət

Birmarket yeni mövsüm kampaniyasına start verdi!

Cəmiyyət

İçərişəhərdə yeni xidmət mərkəzi fəaliyyətə başladı - FOTO

“Azərxalça” ASC-nin xalçaları dünyanın ən müasir və təlabat duyulan xalçaları sırasında təqdim olundu - FOTO

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalında batan iki qardaş Tovuzda dəfn olunub

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Avqustda Bakıda havanın temperaturu 28 gün normadan yuxarı olub

“Qırmızı şənbə!” - “Baku Electronics”də 70%-dək ENDİRİM - VİDEO

Silk Way West Airlines şirkətinin üçüncü Boeing 777 yük təyyarəsi Bakıya gəlib

Bir ekosistemində yeni mərhələ: Umico bonus artıq Bir bonus oldu

Son xəbərlər

İçərişəhərdə yeni xidmət mərkəzi fəaliyyətə başladı - FOTO

Bu gün, 14:13

“Azərxalça” ASC-nin xalçaları dünyanın ən müasir və təlabat duyulan xalçaları sırasında təqdim olundu - FOTO

Bu gün, 13:56

İlham Əliyev Göygöldə yol tikintisinə 2 milyon manat ayırıb

Bu gün, 13:45

Rusiyanın AZAL təyyarəsinə görə sığorta ödənişləri açıqlaması ictimaiyyəti çaşdırır - Rəsmi Bakı

Bu gün, 13:41

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:46

Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalında batan iki qardaş Tovuzda dəfn olunub

Bu gün, 12:24

Füzulidə yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 12:11

Xalq artisti Səyavuş Aslanın doğum günüdür

Bu gün, 11:43

Qırmızı Ürəklər Fondu Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Gününü xüsusi aksiya ilə qeyd edir

Bu gün, 11:19

Naxçıvanda istirahət mərkəzində su üzərində olan platforma aşıb, bir ailənin 3 üzvü ölüb

Bu gün, 11:11

Bəzi yerlərdə yağış yağıb, şimşək çaxıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:44

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 10:28

Dünya bazarlarında qızılın qiyməti qiyməti yenidən tarixi rekordu yeniləyib

Bu gün, 10:04

Azərbaycan neftinin qiyməti azalıb

Bu gün, 09:51

Müəllimlərin sertifikatlaşdırma üzrə müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 09:43

Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində TƏBİB tərəfindən tibbi xidmət təşkil olunacaq

Bu gün, 09:29

Birmarket yeni mövsüm kampaniyasına start verdi!

Bu gün, 09:22

Yol polisi yükdaşıma ilə məşğul olan şəxslərə müraciət edib

Bu gün, 09:13

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 09:03

Şamaxıda restoranda nöqsanlar aşkarlanıb

04 / 09 / 2025, 17:53
Bütün xəbərlər