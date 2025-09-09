 Sumqayıt Tibb Mərkəzində yeni Hemodializ şöbəsi fəaliyyətə başlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Sumqayıt Tibb Mərkəzində yeni Hemodializ şöbəsi fəaliyyətə başlayıb

Qafar Ağayev16:47 - Bu gün
Sumqayıt Tibb Mərkəzində yeni Hemodializ şöbəsi fəaliyyətə başlayıb

Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdindəki 2 nömrəli Şəhər Xəstəxanasında yeni Hemodializ şöbəsi istifadəyə verilib. Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov və aidiyyəti struktur bölmə rəhbərləri yeni qurulan şöbənin fəaliyyəti ilə tanış olublar.

TƏBİB-dən 1news.az-a bildirilib ki, Hemodializ şöbəsi haqqında məlumat verən Sumqayıt Tibb Mərkəzinin direktoru Elnur Azadxanov qeyd edib ki, 10 çarpayı ilə təmin olunan yeni şöbədə sutka ərzində 60-a yaxın pasiyentin dializ müalicəsi nəzərdə tutulub. Burada Almaniya istehsalı olan 10 ədəd “Fresenius Medical Care” hemodializ aparatının quraşdırıldığını qeyd edən müəssisə rəhbəri bölgə üzrə xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxslərin müalicə işinin təşkilində şöbənin əhəmiyyətli rol oynayacağını vurğulayıb.

Dializ zalı, osmos otağı, həkim otaqları və gözləmə zalı yerləşən şöbədə həkimlər, texniklər və tibb bacıları daxil olmaqla, ümumilikdə 34 nəfərlik tibbi heyət fəaliyyət göstərəcək.

Qeyd edək ki, Sumqayıt Tibb Mərkəzinin 1 nömrəli Şəhər Xəstəxanasında da Hemodializ şöbəsi fəaliyyət göstərir və 2014-cü ildən pasiyentlərin xidmətindədir.

Əlavə edək ki, hemodializ xroniki və kəskin böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə böyrəklərin fəaliyyətinin pozulması nəticəsində bədəndə toplanan zərərli maddələrin və mayenin xaric edilməsi üsuludur. Hemodializ böyrək köçürülməsi planlanan xəstələrdə əməliyyata qədər alternativ çıxış yoludur.

Paylaş:
104

Aktual

Siyasət

Prezident forum iştirakçılarına müraciət edib

Cəmiyyət

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Cəmiyyət

Bakıda “Sonsuz qardaşlıq - IV” çoxmillətli birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi keçirilir - FOTO

Siyasət

Səfir: Azərbaycan Çinin iqtisadi əlaqələrində mühüm tərəfdaşdır

Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev Andriy Şevçenkoya Qarabağ xalçası hədiyyə edib – FOTO

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

Bakıda növbəti əmək yarmarkası təşkil olunub

FHN Gəncədə təlim keçirdi - FOTO

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

“Azərxalça” ASC-nin xalçaları dünyanın ən müasir və təlabat duyulan xalçaları sırasında təqdim olundu - FOTO

Bəzi yerlərə leysan yağıb - Faktiki hava

Şəmkirdə qayınata kürəkənini qətlə yetirib

ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!

Son xəbərlər

Rəhman Hacıyev Andriy Şevçenkoya Qarabağ xalçası hədiyyə edib – FOTO

Bu gün, 18:39

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 17:54

Nəsimi festivalında “İblis” yeni təqdimatda nümayiş olunacaq

Bu gün, 17:40

Bakıda növbəti əmək yarmarkası təşkil olunub

Bu gün, 17:21

FHN Gəncədə təlim keçirdi - FOTO

Bu gün, 17:19

İsrail turizm şirkətlərinin Azərbaycana tanışlıq səfəri təşkil olunub

Bu gün, 16:57

Sumqayıt Tibb Mərkəzində yeni Hemodializ şöbəsi fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 16:47

Saatlıda süd qəbulu məntəqəsində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 16:12

Bu gün Xalq rəssamı Lətif Kərimovun anım günüdür

Bu gün, 15:55

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Bu gün, 15:26

Azərbaycan Ordusunun çinli əsgəri - VİDEO

Bu gün, 15:06

Xaricdəki soydaşlarımız üçün Azərbaycan dili dərslərinə start verilir – Qeydiyyatdan keçərək sən də qoşul!

Bu gün, 14:51

Duz gölünə tullantı su axıdan vətəndaşlar cərimələnəcək

Bu gün, 14:11

Azərbaycan “VISA” ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb - FOTO

Bu gün, 13:53

Bakıda “Sonsuz qardaşlıq - IV” çoxmillətli birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi keçirilir - FOTO

Bu gün, 13:32

34 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:20

Sumqayıtda avtoxuliqanlıq edib videosunu sosial şəbəkələrdə yayanlar həbs edilib

Bu gün, 13:19

Bakı–Sumqayıt yolunda avtoqəza olub, tıxac yaranıb

Bu gün, 13:14

Səfir: Azərbaycan Çinin iqtisadi əlaqələrində mühüm tərəfdaşdır

Bu gün, 13:07

10 marşrut üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşdi

Bu gün, 13:01
Bütün xəbərlər