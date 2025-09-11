“Məktəb direktorlarını yaxşı müəllimlər arasından seçməliyik”
“Məktəb direktorlarının seçimində keyfiyyətli pedaqoqlara üstünlük verilməlidir”.
1news.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair keçirilən media brifinqində deyib.
Nazirin sözlərinə görə, hər bir yaxşı müəllimin mütləq şəkildə uğurlu direktor olması mümkün deyil:
“Ötən tədris ili ərzində aparılan monitorinqlər nəticəsində 28 məktəb direktorunun fəaliyyətinə xitam verilib”, – deyə Emin Əmrullayev qeyd edib.
