Eşqi Bağırov: Repetitor yanına getmədən yüksək nəticə göstərən şagirdlərimiz olacaq
"Təmayüllü siniflərin məqsədi həmin təhsil pilləsində təhsil alan şagirdlərin ali təhsil müəssisələrinə hazırlığını keyfiyyətli şəkildə təmin etməkdir. Şagirdlər məktədən kənar müəllim hazırlığına getmədən sinifdə öz müəllimlərindən təhsil ala bilərlər".
1news.az xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O bildirib ki, təmayüllü siniflərin məqsədi məktədən kənar müəllim hazırlığına getmədən sinifdə ali təhsil müəssisələrinə hazırlığı keyfiyyətli şəkildə təmin etməkdir: "Repetitor yanına getmədən yüksək nəticə göstərən şagirdlərimiz olacaq".
