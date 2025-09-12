 İtkin şəhid Ayaz Zərbalıyev Göyçayda dəfn edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

İtkin şəhid Ayaz Zərbalıyev Göyçayda dəfn edilib

13:21 - Bu gün
İtkin şəhid Ayaz Zərbalıyev Göyçayda dəfn edilib

Sentyabrən 12-də Birinci Qarabağ müharibəsinin daha bir itkin şəhidi – Ayaz Əsgəralı oğlu Zərbalıyev Göyçay rayonunda dəfn olunub.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, əvvəlcə rayonun Potu kəndində vida mərasimi keçirilib.

Vida mərasimində şəhidin ailə üzvləri, kənd sakinləri, qazilər, eləcə də rayon icra hakimiyyətinin və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Mərasimdə cənazə namazı qılınıb.

Vida mərasimindən sonra itkin şəhid Göyçay şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb, dualar oxunub.

Dəfn zamanı hərbi orkestrin müşayiəti ilə Dövlət Himni ifa olunub, yaylım atəşi açılıb.

Qeyd edək ki, A. Zərbalıyev 1969-cu ildə Göyçayın Potu kəndində anadan olub. O, 1993-cü ildə Kəlbəcər rayonunun Çərəkdar kəndi ərazisində gedən döyüşlərdə itkin düşüb.

Paylaş:
31

Aktual

Cəmiyyət

Bakı metropolitenində tarixi nailiyyət: interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirildi

Cəmiyyət

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb

Köşə

Poçt qutusu, poçtalyon və məktub - Keçmişə salam!

Cəmiyyət

Xocavəndin Hadrut qəsəbəsinə və Xocalının Badara kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

Cəmiyyət

Bakıda balıq yarmarkası fəaliyyətə başlayıb - FOTO

İtkin şəhid Ayaz Zərbalıyev Göyçayda dəfn edilib

Bakıda bank kartlarından oğurluq edənlər saxlanıldı

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Şəmkirdə qayınata kürəkənini qətlə yetirib

AQTA: Astaradakı kütləvi zəhərlənməyə ev şəraitində hazırlanan qidalar səbəb olub

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Tullantı sularını düzgün idarə etməyən fiziki şəxslər 1000 manatadək cərimələnəcək - XƏBƏRDARLIQ

Son xəbərlər

Bakıda balıq yarmarkası fəaliyyətə başlayıb - FOTO

Bu gün, 13:32

İtkin şəhid Ayaz Zərbalıyev Göyçayda dəfn edilib

Bu gün, 13:21

Bakıda bank kartlarından oğurluq edənlər saxlanıldı

Bu gün, 12:58

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:52

Emin Əmrullayev: Azərbaycan tarixi dərslərində istifadə olunan mətnlər uşaqların nitqinə uyğun deyil

Bu gün, 12:49

Anyma, Martin Garrix və Glass Animals Bakı səhnəsində – Formula 1 zamanı möhtəşəm konsertlər!

Bu gün, 12:44

Bakıda “Avtomobilsiz gün” keçiriləcək

Bu gün, 12:39

Ərdoğanın müavini Naxçıvana səfərə gəlir

Bu gün, 12:22

Paytaxtın Nizami rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 12:06

Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycanın cənub regionuna infotur təşkil edib

Bu gün, 11:49

Qızılın şokaladların içərisində keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 11:32

Maliyyə Nazirliyindən nəzarət tədbirləri ilə bağlı jurnalistlərə MÜRACİƏT

Bu gün, 11:22

Bakı metropolitenində tarixi nailiyyət: interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirildi

Bu gün, 11:10

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 10:59

Şahzadə Harri Kiyevə səfər edib

Bu gün, 10:54

Gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub

Bu gün, 10:43

DİN: Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:24

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 68 dollara enib

Bu gün, 10:04

Lənkəranda nakokuryerlikdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

Bu gün, 09:41

Azərbaycanda yağıntılı və küləkli hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 09:19
Bütün xəbərlər