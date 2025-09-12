 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:18 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9934 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,09 % artaraq 2,0047 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9934

100 Rusiya rublu

2,0047

1 Avstraliya dolları

1,1316

1 Belarus rublu

0,5707

1 Bolqarıstan levi

1,0187

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1225

1 Çexiya kronu

0,0819

1 Çin yuanı

0,2387

1 Danimarka kronu

0,2671

1 Gürcü larisi

0,6301

1 Honq Konq dolları

0,2184

1 Hindistan rupisi

0,0193

1 İngilis funt sterlinqi

2,3046

10 000 İran rialı

0,0297

1 İsveç kronu

0,1824

1 İsveçrə frankı

2,1337

1 İsrail şekeli

0,5116

1 Kanada dolları

1,2281

1 Küveyt dinarı

5,5657

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3150

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5093

1 Moldova leyi

0,1026

1 Norveç kronu

0,1722

100 Özbək somu

0,0137

100 Pakistan rupisi

0,6004

1 Polşa zlotası

0,4686

1 Rumıniya leyi

0,3930

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3259

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3280

Türk lirəsi

0,0411

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0411

Yapon yeni

1,1525

Yeni Zelandiya dolları

1,0145

Qızıl

6213,6105

Gümüş

71,5623

Platin

2379,0650

Palladium

2042,9750

67

