AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9934 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,09 % artaraq 2,0047 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9934
|
100 Rusiya rublu
|
2,0047
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1316
|
1 Belarus rublu
|
0,5707
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0187
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1225
|
1 Çexiya kronu
|
0,0819
|
1 Çin yuanı
|
0,2387
|
1 Danimarka kronu
|
0,2671
|
1 Gürcü larisi
|
0,6301
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2184
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0193
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3046
|
10 000 İran rialı
|
0,0297
|
1 İsveç kronu
|
0,1824
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1337
|
1 İsrail şekeli
|
0,5116
|
1 Kanada dolları
|
1,2281
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5657
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3150
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5093
|
1 Moldova leyi
|
0,1026
|
1 Norveç kronu
|
0,1722
|
100 Özbək somu
|
0,0137
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6004
|
1 Polşa zlotası
|
0,4686
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3930
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3259
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3280
|
Türk lirəsi
|
0,0411
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0411
|
Yapon yeni
|
1,1525
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0145
|
Qızıl
|
6213,6105
|
Gümüş
|
71,5623
|
Platin
|
2379,0650
|
Palladium
|
2042,9750