Anyma, Martin Garrix və Glass Animals Bakı səhnəsində – Formula 1 zamanı möhtəşəm konsertlər!
19–21 sentyabr tarixlərində Bakıda keçiriləcək Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025 yarış həyəcanını möhtəşəm musiqi şousu ilə birləşdirir.
1news.az xəbər verir ki, Bu il Baku Crystal Hall səhnəsi dünya musiqisinin üç nəhəng adını bir araya gətirəcək – Anyma, Martin Garrix və Glass Animals!
19 sentyabr – Anyma
Elektron musiqinin ən futuristik adlarından biri olan Anyma reallıqla fantaziyanın sərhədlərini pozan audiovizual performansı ilə Bakıda unudulmaz gecə yaşadacaq. Onun şousu sadəcə konsert deyil – texnologiya, işıq və musiqinin birləşdiyi paralel bir kainata səyahətdir. Onun çıxışları dünyanın ən nüfuzlu festival səhnələrində – Tomorrowland, Coachella və s. – tamaşaçıları heyran qoyub.
20 sentyabr – Martin Garrix və Glass Animals
Dünyanın ən məşhur DJ-lərindən biri, DJ Mag Top 100 DJ siyahısında dəfələrlə birinci yeri tutmuş Martin Garrix, Bakıda milyonlarla insanın sevdiyi hitlərini canlı ifa edəcək. “Animals”, “Scared to be Lonely” (Dua Lipa ilə), “In the Name of Love” (Bebe Rexha ilə) və “We Are the People” (Bono və The Edge ilə) kimi mahnıları qlobal musiqi tarixinə damğa vurub. Garrix-in enerji dolu setləri və möhtəşəm səhnə performansları ilə bu gecə yarış həftəsonunun zirvələrindən biri olacaq.
İngilis indie-pop səhnəsinin sevimlisi Glass Animals isə “Heat Waves” mahnısı ilə Billboard Hot 100 siyahısında 7 həftə ardıcıl 1-ci yeri tutaraq dünya musiqi tarixində iz qoyub. Onların kreativ üslubu və tamaşaçı ilə interaktiv performansları Bakıda unikal musiqi təcrübəsi yaşadacaq. Səhnəyə gətirdikləri enerji və emosional atmosfer ilə bu gecə azarkeşlərin yaddaşına yazılacaq.
Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025 yalnız sürət və rəqabət deyil, həm də festival abu-havası deməkdir. Bu üç gecə motorsportun həyəcanı ilə musiqinin sehrini birləşdirərək Bakını əsl qlobal festival mərkəzinə çevirəcək.
Konsertlərə giriş həm yarış biletlərinə daxildir, həm də ayrıca konsert biletləri vasitəsilə mümkündür.
Yarış biletlərini www.bakucitycircuit.com vasitəsilə, konsert biletlərini isə şəhərin kassalarından əldə etmək mümkündür.