 Anyma, Martin Garrix və Glass Animals Bakı səhnəsində – Formula 1 zamanı möhtəşəm konsertlər! | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
FORMULA 1

Anyma, Martin Garrix və Glass Animals Bakı səhnəsində – Formula 1 zamanı möhtəşəm konsertlər!

Qafar Ağayev12:44 - Bu gün
Anyma, Martin Garrix və Glass Animals Bakı səhnəsində – Formula 1 zamanı möhtəşəm konsertlər!

19–21 sentyabr tarixlərində Bakıda keçiriləcək Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025 yarış həyəcanını möhtəşəm musiqi şousu ilə birləşdirir.

1news.az xəbər verir ki, Bu il Baku Crystal Hall səhnəsi dünya musiqisinin üç nəhəng adını bir araya gətirəcək – Anyma, Martin Garrix və Glass Animals!

19 sentyabr – Anyma

Elektron musiqinin ən futuristik adlarından biri olan Anyma reallıqla fantaziyanın sərhədlərini pozan audiovizual performansı ilə Bakıda unudulmaz gecə yaşadacaq. Onun şousu sadəcə konsert deyil – texnologiya, işıq və musiqinin birləşdiyi paralel bir kainata səyahətdir. Onun çıxışları dünyanın ən nüfuzlu festival səhnələrində – Tomorrowland, Coachella və s. – tamaşaçıları heyran qoyub.

20 sentyabr – Martin Garrix və Glass Animals

Dünyanın ən məşhur DJ-lərindən biri, DJ Mag Top 100 DJ siyahısında dəfələrlə birinci yeri tutmuş Martin Garrix, Bakıda milyonlarla insanın sevdiyi hitlərini canlı ifa edəcək. “Animals”, “Scared to be Lonely” (Dua Lipa ilə), “In the Name of Love” (Bebe Rexha ilə) və “We Are the People” (Bono və The Edge ilə) kimi mahnıları qlobal musiqi tarixinə damğa vurub. Garrix-in enerji dolu setləri və möhtəşəm səhnə performansları ilə bu gecə yarış həftəsonunun zirvələrindən biri olacaq.

İngilis indie-pop səhnəsinin sevimlisi Glass Animals isə “Heat Waves” mahnısı ilə Billboard Hot 100 siyahısında 7 həftə ardıcıl 1-ci yeri tutaraq dünya musiqi tarixində iz qoyub. Onların kreativ üslubu və tamaşaçı ilə interaktiv performansları Bakıda unikal musiqi təcrübəsi yaşadacaq. Səhnəyə gətirdikləri enerji və emosional atmosfer ilə bu gecə azarkeşlərin yaddaşına yazılacaq.

Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025 yalnız sürət və rəqabət deyil, həm də festival abu-havası deməkdir. Bu üç gecə motorsportun həyəcanı ilə musiqinin sehrini birləşdirərək Bakını əsl qlobal festival mərkəzinə çevirəcək.

Konsertlərə giriş həm yarış biletlərinə daxildir, həm də ayrıca konsert biletləri vasitəsilə mümkündür.
Yarış biletlərini www.bakucitycircuit.com vasitəsilə, konsert biletlərini isə şəhərin kassalarından əldə etmək mümkündür.

Paylaş:
43

Aktual

Cəmiyyət

Bakı metropolitenində tarixi nailiyyət: interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirildi

Cəmiyyət

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb

Köşə

Poçt qutusu, poçtalyon və məktub - Keçmişə salam!

Cəmiyyət

Xocavəndin Hadrut qəsəbəsinə və Xocalının Badara kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

FORMULA 1

Anyma, Martin Garrix və Glass Animals Bakı səhnəsində – Formula 1 zamanı möhtəşəm konsertlər!

“Formula 1”ə görə Bakının bəzi küçələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Bakıda “Formula 1” həyəcanı: 12 mindən çox turist, 20 min tribunalıq yer və minlərlə azərbaycanlının zəhməti - FOTO

İtaliya Qran-prisi rekordlarla yadda qaldı, Azərbaycan Qran-prisi yaxınlaşır

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

İtaliya Qran-prisi rekordlarla yadda qaldı, Azərbaycan Qran-prisi yaxınlaşır

Bakıda “Formula 1” həyəcanı: 12 mindən çox turist, 20 min tribunalıq yer və minlərlə azərbaycanlının zəhməti - FOTO

“Formula 1”ə görə Bakının bəzi küçələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Anyma, Martin Garrix və Glass Animals Bakı səhnəsində – Formula 1 zamanı möhtəşəm konsertlər!

Son xəbərlər

Bakıda balıq yarmarkası fəaliyyətə başlayıb - FOTO

Bu gün, 13:32

İtkin şəhid Ayaz Zərbalıyev Göyçayda dəfn edilib

Bu gün, 13:21

Bakıda bank kartlarından oğurluq edənlər saxlanıldı

Bu gün, 12:58

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:52

Emin Əmrullayev: Azərbaycan tarixi dərslərində istifadə olunan mətnlər uşaqların nitqinə uyğun deyil

Bu gün, 12:49

Anyma, Martin Garrix və Glass Animals Bakı səhnəsində – Formula 1 zamanı möhtəşəm konsertlər!

Bu gün, 12:44

Bakıda “Avtomobilsiz gün” keçiriləcək

Bu gün, 12:39

Ərdoğanın müavini Naxçıvana səfərə gəlir

Bu gün, 12:22

Paytaxtın Nizami rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 12:06

Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycanın cənub regionuna infotur təşkil edib

Bu gün, 11:49

Qızılın şokaladların içərisində keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 11:32

Maliyyə Nazirliyindən nəzarət tədbirləri ilə bağlı jurnalistlərə MÜRACİƏT

Bu gün, 11:22

Bakı metropolitenində tarixi nailiyyət: interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirildi

Bu gün, 11:10

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 10:59

Şahzadə Harri Kiyevə səfər edib

Bu gün, 10:54

Gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub

Bu gün, 10:43

DİN: Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:24

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 68 dollara enib

Bu gün, 10:04

Lənkəranda nakokuryerlikdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

Bu gün, 09:41

Azərbaycanda yağıntılı və küləkli hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 09:19
Bütün xəbərlər