Emin Əmrullayev: Azərbaycan tarixi dərslərində istifadə olunan mətnlər uşaqların nitqinə uyğun deyil
Azərbaycan tarixi dərslərində istifadə olunan mətnlər uşaqların nitqinə uyğun deyil və cümlələr həddindən artıq uzun qurulub.
1news.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə həsr olunan tədbirdə çıxışı zamanı deyib.
Azərbaycan dili dərslərində isə çoxlu sayda qaydalar olsa da, əsas çatışmazlıq oxuyub-anlama bacarığının olmamasıdır.
Nəticədə şagirdlər oxuduqlarını anlamaqda çətinlik çəkirlər.
