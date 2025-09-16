 Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Qafar Ağayev15:16 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Total Finans" və "İşgüzar" kredit ittifaqlarına icrası məcburi göstəriş verib.

1news.az bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, kredit ittifaqları 2024-cü ilin kənar auditdən keçmiş maliyyə hesabatlarını təqdim etmədiyindən, "Kredit ittifaqları haqqında" qanunun 17.3-cü maddəsinin tələbi təmin edilməyib. "Kredit ittifaqına bank əməliyyatının həyata keçirilməsi üçün lisenziya verilməsi Qaydası"nın 4.4.4-cü yarımbəndinin tələblərini rəhbər tutaraq, kredit təşkilatlarından maliyyə hesabatlarının kənar auditdən keçməsi, təsdiqedici sənədlər əlavə edilməklə quruma rəsmi məlumat verilməsi tələb olunub.

Paylaş:
60

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Rəsmi

Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublar - FOTO

Siyasət

Cıdır düzündə BƏƏ ilə dostluq rəmzi kimi Qarabağ atlarının yürüşü keçirilib

İqtisadiyyat

Mərkəzi Bankın “Nağd pul ofisi” fəaliyyətini müvəqqəti dayandırır

Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu tarixində ən işlək avqust ayını qeyd edib

Dünya bazarında qızıl ucuzlaşıb, gümüş bahalaşıb

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Dünya bazarında qızıl ucuzlaşıb, gümüş bahalaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Maliyyə Nazirliyindən nəzarət tədbirləri ilə bağlı jurnalistlərə MÜRACİƏT

Son xəbərlər

Qlobal İnnovasiya İndeksi – 2025 dərc olunub

Bu gün, 19:11

Mərkəzi Bankın “Nağd pul ofisi” fəaliyyətini müvəqqəti dayandırır

Bu gün, 17:58

BƏƏ Prezidenti: Azərbaycanla əlaqələrimizi daha yüksək səviyyəyə qaldırmağı arzulayırıq

Bu gün, 17:48

Sabah Pirallahı qəsəbəsində qaz kəsiləcək

Bu gün, 17:46

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb

Bu gün, 17:44

İlham Əliyev: Azərbaycan və BƏƏ hər zaman beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinin yanındadır

Bu gün, 17:42

Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:41

Azercell şəbəkə infrastrukturunun inkişaf dinamikasını təqdim edir

Bu gün, 17:31

ABB binasında Libraff!

Bu gün, 17:24

Ali Məhkəmənin hakimi Tahir Kazımov təqaüdə yola salınıb

Bu gün, 17:15

Cəlilabadda məktəblinin qətlinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:02

Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Bu gün, 16:48

Şimşək çaxacaq, yağış yağacaq

Bu gün, 16:38

Paytaxtda motosiklet qaçıran şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:34

Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Şuşa qalasının önündə foto çəkdiriblər - FOTO

Bu gün, 16:16

İlham Əliyev və BƏƏ prezidentləri Yeni Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

Bu gün, 16:04

Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublar - FOTO

Bu gün, 15:44

Şair Əlisəmid Kür reanimasiyaya yerləşdirilib

Bu gün, 15:30

Cənubi Qafqazda yeni mərhələ: Azərbaycanın liderliyi ilə sülhə doğru ŞƏRH

Bu gün, 15:19

Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Bu gün, 15:16
Bütün xəbərlər