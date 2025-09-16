 Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov II Fəxri xiyabanda dəfn edilib - FOTO - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Mədəniyyət

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov II Fəxri xiyabanda dəfn edilib - FOTO - YENİLƏNİB

14:18 - Bu gün
Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov II Fəxri xiyabanda dəfn edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov dəfn edilib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, o, II Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb.

***

12:15

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarovla Təzəpir məscidində vida mərasimi keçirilir.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Xalq artisti Murad Yagizarovun vida mərasiminə əklil göndəriblər.

Qeyd edək ki, o, II Fəxri xiyabanda dəfn ediləcək.

Xatırladaq ki, Xalq artisti, Dövlət Mükafatı laureatı Hacı Murad Yagizarov sentyabrın 13-ü uzun sürən xəstəlikdən sonra Almaniyanın Münhen şəhərində müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Onun nəşi bu gün səhər Azərbaycana gətirilib.

Paylaş:
191

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Rəsmi

Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublar - FOTO

Siyasət

Cıdır düzündə BƏƏ ilə dostluq rəmzi kimi Qarabağ atlarının yürüşü keçirilib

Mədəniyyət

Şair Əlisəmid Kür reanimasiyaya yerləşdirilib

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov II Fəxri xiyabanda dəfn edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarovun nəşi Bakıya gətirilib

Bu gün unudulmaz bəstəkar Vasif Adıgözəlovun anım günüdür

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Mədəniyyət Nazirliyi Hacı Murad Yagizarovun vəfatı ilə bağlı nekroloq yayıb

ICESCO Nəsimi Festivalının tərəfdaşı oldu!

Bu gün unudulmaz bəstəkar Vasif Adıgözəlovun anım günüdür

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarovun nəşi Bakıya gətirilib

Son xəbərlər

Qlobal İnnovasiya İndeksi – 2025 dərc olunub

Bu gün, 19:11

Mərkəzi Bankın “Nağd pul ofisi” fəaliyyətini müvəqqəti dayandırır

Bu gün, 17:58

BƏƏ Prezidenti: Azərbaycanla əlaqələrimizi daha yüksək səviyyəyə qaldırmağı arzulayırıq

Bu gün, 17:48

Sabah Pirallahı qəsəbəsində qaz kəsiləcək

Bu gün, 17:46

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb

Bu gün, 17:44

İlham Əliyev: Azərbaycan və BƏƏ hər zaman beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinin yanındadır

Bu gün, 17:42

Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:41

Azercell şəbəkə infrastrukturunun inkişaf dinamikasını təqdim edir

Bu gün, 17:31

ABB binasında Libraff!

Bu gün, 17:24

Ali Məhkəmənin hakimi Tahir Kazımov təqaüdə yola salınıb

Bu gün, 17:15

Cəlilabadda məktəblinin qətlinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:02

Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Bu gün, 16:48

Şimşək çaxacaq, yağış yağacaq

Bu gün, 16:38

Paytaxtda motosiklet qaçıran şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:34

Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Şuşa qalasının önündə foto çəkdiriblər - FOTO

Bu gün, 16:16

İlham Əliyev və BƏƏ prezidentləri Yeni Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

Bu gün, 16:04

Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublar - FOTO

Bu gün, 15:44

Şair Əlisəmid Kür reanimasiyaya yerləşdirilib

Bu gün, 15:30

Cənubi Qafqazda yeni mərhələ: Azərbaycanın liderliyi ilə sülhə doğru ŞƏRH

Bu gün, 15:19

Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Bu gün, 15:16
Bütün xəbərlər