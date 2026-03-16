Kommersiya qurumlarının sayı 6,9 faiz artıb

Qafar Ağayev15:29 - Bu gün
2026-cı ilin mart ayının 1-nə respublika üzrə uçotda olan 1.690.311 vergi ödəyicisinin 86,8 faizi fiziki şəxslər, 13,2 faizi hüquqi şəxs və digər təşkilatlar olub.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət Vergi Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə vergi ödəyicilərinin ümumi sayı 4,9 faiz, o cümlədən fiziki şəxslərin sayı 4,7 faiz, hüquqi şəxslərin sayı 6,3 faiz artıb.

Kart ayının 1-nə qeydiyyatda olan kommersiya qurumlarının sayı 206.250 təşkil edib ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 6,9 faiz çoxdur.

2026-cı ilin fevral ayında 1.163 vahid kommersiya qurumu dövlət qeydiyyatından keçib ki, onların 91,1 faizi yerli investisiyalı, 8,9 faizi isə xarici investisiyalıdır. Kommersiya qurumlarının 88 faizi elektron qaydada qeydiyyata alınıb. 2026-cı ilin yanvar-fevral aylarında qeydiyyatdan keçmiş yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin e-qeydiyyatının xüsusi çəkisi isə 97,4 faiz təşkil edib.

2026-cı ilin mart ayının 1-nə dövlət qeydiyyatında olan kommersiya hüquqi şəxslərin 92,1 faizi məhdud məsuliyyətli cəmiyyət formasında yaradılıb.

2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə mart ayının 1-nə aktiv kommersiya qurumlarının sayı 7,4 faiz artıb.

Aktual

Rəsmi

Azərbaycanda film çəkilişi ilə bağlı yeni güzəştlər müəyyən olunub

Köşə

Tramp Çindən kömək istədi - Ola bilsin ki, həmin gün İran artıq qalib gəlmişdi

Cəmiyyət

Əlaqələndirmə Qərargahının növbəti iclası Xocavənd şəhərində keçirilib

Rəsmi

Möminə xatun türbəsinin bərpasına 10 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

İqtisadiyyat

Kommersiya qurumlarının sayı 6,9 faiz artıb

Avtovağzallar bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

ADY Ramazan və Novruz bayramlarında gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

Azərbaycan gəmiləri TAPI layihəsi üzrə borudaşıma əməliyyatlarına cəlb olunub

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

AZAL Yaxın Şərqdən 200-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşını təxliyə edir

AZAL: 200-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı təhlükəsiz şəkildə ölkəyə qayıdıb

Qızıl və gümüş ucuzlaşıb

“Mən bu müqaviləni imzalamamışam” – sahibkara RabitəBank-dan başqa birinin imzası olan sənəd əsasında hesab təqdim edilib

Son xəbərlər

Azərbaycanda film çəkilişi ilə bağlı yeni güzəştlər müəyyən olunub

Bu gün, 15:46

Qaradağda hamamda yıxılan qadın dünyasını dəyişib

Bu gün, 15:33

Kommersiya qurumlarının sayı 6,9 faiz artıb

Bu gün, 15:29

Ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlanıb

Bu gün, 15:21

Sumqayıtda top mərmisi tapılıb - VİDEO

Bu gün, 15:15

Avtovağzallar bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 15:10

Sahibə Qafarova Çinin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 15:08

Xəzər dənizində daha bir zəlzələ qeydə alınıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:05

Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Xocavənd şəhərində təmir olunmuş fərdi evə baxış keçiriblər

Bu gün, 15:03

Tramp Çindən kömək istədi - Ola bilsin ki, həmin gün İran artıq qalib gəlmişdi

Bu gün, 14:45

İndiyədək azad edilmiş ərazilərdə istifadəyə verilən yaşayış məntəqələrinin sayı açıqlandı

Bu gün, 14:35

Əlaqələndirmə Qərargahının növbəti iclası Xocavənd şəhərində keçirilib

Bu gün, 14:33

“2006-cı ildə hekayəmiz “PAŞA Sığorta”nın təsis edilməsi ilə başladı” - Mir Camal Paşayev

Bu gün, 14:13

Azərbaycanda həftəsonu avtoqəzalarda üç piyada ölüb

Bu gün, 14:00

Sabunçuda əkiz uşaq dünyaya gətirən 53 yaşlı qadın ölüb - Səbəb

Bu gün, 13:59

Bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

Bu gün, 13:32

Qızıldaşda daş karxanasında fəhləni elektrik cərəyanı vurub

Bu gün, 13:21

Xaçmazda kömək adı ilə təqaüdçülərə yaxınlaşaraq kartlarını talayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:03

Fevralda Azərbaycanda internetin median sürəti artıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 13:03

Sabah 17 dərəcəyədək isti olacaq - Proqnoz

Bu gün, 12:48
Bütün xəbərlər