 Mədəniyyət Nazirliyində Ekspert komissiyası ilə görüş oldu - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Mədəniyyət

Mədəniyyət Nazirliyində Ekspert komissiyası ilə görüş oldu - FOTO

Qafar Ağayev09:59 - Bu gün
Mədəniyyət Nazirliyində Ekspert komissiyası ilə görüş oldu - FOTO

Martın 10-da Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət əsərləri üzrə Ekspert komissiyasının üzvləri ilə görüş keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb.

Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Prezident İlham Əliyevin 14 yanvar 2026-cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunan “Azərbaycan Mədəniyyəti – 2040” Konsepsiyasında mədəniyyətin müxtəlif sahələri kimi, təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətin də inkişafı ilə bağlı müddəaların öz əksini tapdığını diqqətə çatdırıb. Qeyd olunub ki, sənəddə müasir təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətin inkişafı, sərbəst bədii yaradıcılıq axtarışlarının dəstəklənməsi, beynəlxalq aləmə inteqrasiya və milli mədəniyyət nailiyyətlərinin təbliği məqsədilə qarşıya yeni vəzifələr qoyulub.

Görüşdə komissiyanın sədri, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının rəhbəri Xalq artisti Fərhad Xəlilov çıxış edərək kommissiyanın fəaliyyəti haqqında məlumat verib. Komissiyanın üzvləri – Xalq rəssamları, Rəssamlıq Akademiyasının rektoru Natiq Əliyev, Hüseyn Haqverdiyev, Aydın Rəcəbov, Memarlar İttifaqı İdarə heyətinin sədri Elbay Qasımzadə, “Azərxalça” ASC İdarə heyətinin sədri Emin Məmmədov, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin prorektoru Sevil Kərimova və Mədəniyyət Nazirliyinin sektor müdiri Aybəniz Əliyeva komissiyaya edilən müraciətlər, əsərlərin qiymətləndirmə meyarları və digər məsələlərlə bağlı fikirlərini bölüşüblər.

Paylaş:
150

Aktual

Cəmiyyət

Türkiyə Ordusunun Quru Qoşunları komandanı Naxçıvana gedib

Ermənistan

Paşinyan: Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə arasında tranziti təmin etməyə hazırdır

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramov və Rebeka Qrinspan Yaxın Şərqdə müharibənin təsirlərini müzakirə ediblər

Rəsmi

İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilib - FOTO - YENİLƏNİR

Mədəniyyət

Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Türk dünyasının teatr təmsilçiləri ilə görüşüb - FOTO

Mədəniyyət Nazirliyində Ekspert komissiyası ilə görüş oldu - FOTO

“Avroviziya 2026” üçün Azərbaycanın mahnısı təqdim olundu - VİDEO

Leyla Əliyeva “Mənzərəyə açılan ev” mövzusunda qrup sərgisində iştirak edib - FOTO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

“Avroviziya 2026” üçün Azərbaycanın mahnısı təqdim olundu - VİDEO

Mədəniyyət Nazirliyində Ekspert komissiyası ilə görüş oldu - FOTO

Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Türk dünyasının teatr təmsilçiləri ilə görüşüb - FOTO

Leyla Əliyeva “Mənzərəyə açılan ev” mövzusunda qrup sərgisində iştirak edib - FOTO

Son xəbərlər

Türkiyə Ordusunun Quru Qoşunları komandanı Naxçıvana gedib

Bu gün, 19:12

İran: Bir barel neftin qiymətinin 200 dollara çatacağı günə hazır olun

Bu gün, 17:49

Antonio Koşta: Bakı-Naxçıvan dəmir yolu layihəsi Avropa və Asiya arasında dayanıqlı marşrut yaradacaq

Bu gün, 17:45

Azərbaycan-Kosta Rika münasibətlərinin inkişaf perspektivləri nəzərdən keçirilib

Bu gün, 17:39

İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər YENİLƏNİB

Bu gün, 17:37

Azərbaycan və Serbiya arasında regionda cərəyan edən proseslər müzakirə olunub

Bu gün, 17:35

Antonio Koşta: Azərbaycanın Aİ vətəndaşlarının İrandan təxliyəsində əvəzsiz yardımını yüksək qiymətləndiririk

Bu gün, 17:32

Paşinyan: Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə arasında tranziti təmin etməyə hazırdır

Bu gün, 17:23

Dövlət başçısı: Biz külək və Günəş enerji stansiyalarına böyük sərmayə yatırırıq

Bu gün, 17:18

İlham Əliyev: Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir

Bu gün, 17:13

Azər Qasımlı 12 il azadlıqdan məhrum edilib

Bu gün, 17:12

Ceyhun Bayramov və Rebeka Qrinspan Yaxın Şərqdə müharibənin təsirlərini müzakirə ediblər

Bu gün, 17:08

İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilib - FOTO - YENİLƏNİR

Bu gün, 17:07

Baş nazir hərbi qulluqçuların maaşları ilə bağlı qərar imzaladı

Bu gün, 16:55

İspaniya İsraildəki səfirini geri çağırıb

Bu gün, 16:42

Dubayda xəsarət alan Azərbaycan vətəndaşının müalicəsi yekunlaşıb, ölkəyə gələcək

Bu gün, 16:28

Bəzi diplomatik xidmət əməkdaşlarına verilən vəsiqənin nümunəsi təsdiqlənib

Bu gün, 16:13

Mikayıl Cabbarov Çinin “iSoftStone” şirkəti ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

Bu gün, 16:02

Naxçıvanda dəmir yolu xəttinin yenidən qurulması davam edir - VİDEO

Bu gün, 15:41

İndiyədək İrandan Azərbaycana təxliyə olunanların sayı açıqlandı

Bu gün, 15:38
Bütün xəbərlər