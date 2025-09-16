 Polis Akademiyasında Bilik günü və andiçmə mərasimi keçirilib - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Polis Akademiyasında Bilik günü və andiçmə mərasimi keçirilib - VİDEO

Qafar Ağayev12:41 - Bu gün
Polis Akademiyasında Bilik günü və andiçmə mərasimi keçirilib - VİDEO

Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasında Bilik günü və I kurs kursantlarının “Polis Andı”nı qəbul etmələri münasibəti ilə təntənəli mərasim keçirilib.

DİN-in Mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən xəbərə görə, tədbirə başlamazdan öncə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni ifa edilib.
Mərasimi giriş sözü ilə açan Polis Akademiyasının rəisi, polis general-mayoru Canpolad Daanov tədbir iştirakçılarını salamlayaraq yeni tədris ilinin başlanması münasibətilə Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri, general-polkovnik cənab Vilayət Eyvazovun təbrik və tövsiyələrini şəxsi heyətə çatdırıb. Ötən dövr ərzində əldə olunmuş nailiyyətlərə toxunan Akademiya rəisi müasir meyarlara cavab verən təhsil prosesinin həyata keçirilməsi və milli-mənəvi dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə edilən peşəkar polis kadrlarının hazırlığı istiqamətində qarşıya qoyulmuş vəzifələrin bundan sonra da əzmlə yerinə yetiriləcəyini vurğulayıb.
Tədbirin davamı olaraq 2024-2025-ci tədris ilini müvəffəqiyyətlə başa vuraraq tədris və idman nəticələrinə görə Polis Akademiyasının kursantları arasında “Əlaçı kursant” və ll dərəcəli “İdmançı kursant” döş nişanlarına layiq görülmüş, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən lll ixtisas qrupu üzrə keçirilmiş imtahanlarda 650 və yuxarı bal toplayaraq Polis Akademiyasına qəbul olmuş gənc kursantlara döş nişanları və qiymətli hədiyyələr təqdim edilib.
Sonra 2024-2025-ci tədris ilini “Əlaçı” döş nişanı ilə başa vurmuş 4-cü kurs kursantı Elbrus Abbasov çıxış edərək göstərilən qayğı, etimad və dəstəyə görə akademiya rəhbərliyi və elmi pedaqoji kollektivinə öz təşəkkürlərini çatdırıb. Mərasim I kurs kursantlarının "Polis Andı”nı qəbul etmələri ilə davam edib. Daha sonra I kurs kursantı Hacıalı Hacıyev çıxış edərək bu əlamətdar gün münasibətilə kurs yoldaşlarını təbrik edib. Tədbirin davamında təntənəli marş sədaları altında şəxsi heyət təntənəli keçidlə tribunanın qarşısından keçib.
Sonda Polis Akademiyasının şəxsi heyəti Bilik günü və I kurs kursantlarının “Polis Andı”nı qəbul etmələri həsr olunan fləşmob keçirib.

Paylaş:
30

Aktual

Rəsmi

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Füzuliyə gəlib

Cəmiyyət

Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd yolunun tikintisi 95% icra olunub

Cəmiyyət

Bakı DYP “Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi” ilə əlaqədar müraciət edib

Cəmiyyət

Bakıda 16 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

Cəmiyyət

Bakıda evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlanıb

Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə IX qrant müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

Azərbaycanla Qazaxıstan ikiqat vergitutmanı aradan qaldırır

Polis Akademiyasında Bilik günü və andiçmə mərasimi keçirilib - VİDEO

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinə qeydiyyat başladı

Xocalının Badara kəndinə ilk köç: Sakinlərə mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO

Seyidbəyli kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Nazir: “Valideynlər məktəb direktorunun fəaliyyətini qiymətləndirə biləcəklər”

Son xəbərlər

Bakıda evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlanıb

Bu gün, 13:01

Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə IX qrant müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 12:57

Azərbaycanla Qazaxıstan ikiqat vergitutmanı aradan qaldırır

Bu gün, 12:48

Polis Akademiyasında Bilik günü və andiçmə mərasimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 12:41

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Füzuliyə gəlib

Bu gün, 12:24

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarovla vida mərasimi keçirilir

Bu gün, 12:15

Ötən gün aşkarlanan qanunsuz silah-sursatın sayı aşkarlanıb

Bu gün, 12:06

Azərbaycan XİN Meksikanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:53

Şahin Seyidzadə: “20 sentyabr dövlətçiliyimizin və milli birliyimizin simvoludur”

Bu gün, 11:51

2025-ci ilin ikinci Günəş tutulması bu tarixdə baş verəcək

Bu gün, 11:44

Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd yolunun tikintisi 95% icra olunub

Bu gün, 11:22

Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:15

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarovun nəşi Bakıya gətirilib

Bu gün, 11:12

AQTA xəstəliklərlə əlaqədar bəzi ölkələrdən malların idxalına məhdudiyyət qoyub

Bu gün, 11:11

Paytaxtda daha bir yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:08

Nazir: “SİMA İmza” mobil tətbiqi 5 milyon yüklənməyə çatıb

Bu gün, 10:53

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu tarixində ən işlək avqust ayını qeyd edib

Bu gün, 10:35

Koroğlu Rəhimov küçəsində nəzərdə tutulan dəyişikliklərin təfərrüatları açıqlanıb - VİDEO

Bu gün, 10:30

Dünya bazarında qızıl ucuzlaşıb, gümüş bahalaşıb

Bu gün, 10:18

Bakı DYP “Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi” ilə əlaqədar müraciət edib

Bu gün, 10:10
Bütün xəbərlər