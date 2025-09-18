 AFFA “Neftçi”ni 8000 manat cərimələyib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İdman

AFFA “Neftçi”ni 8000 manat cərimələyib

Qafar Ağayev14:06 - Bu gün
AFFA “Neftçi”ni 8000 manat cərimələyib

AFFA İntizam Komitəsi “Neftçi”ni 8000 manat məbləğində cərimələyib.

1news.az milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, qərar İntizam Komitəsinin son iclasında qəbul edilib.

Buna Bakı klubunun azarkeşlərinin Misli Premyer Liqasının IV turunun “Sabah”la oyunundakı (0:0) davranışları səbəb olub. Paytaxt təmsilçisi meydançaya kənar əşyalar atıldığına və bu hal cari mövsümdə ikinci dəfə yaşandığına görə 3000, kütləvi şəkildə təhqiramiz ifadələr səsləndirildiyi üçün isə 5000 manat cərimələnib.

“Şamaxı” – “Karvan-Yevlax” oyununda isə ev sahibi komandanın heyətində 4 nəfər sarı vərəqə aldığı üçün klub 700 manat cərimə ödəyəcək.

Paylaş:
39

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Cəmiyyət

Hava limanında şəhər mərkəzinə taksiylə neçəyə getmək olar? - Qiymətlər

Rəsmi

Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

İdman

AFFA “Neftçi”ni 8000 manat cərimələyib

Marşallar Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2025-də artıq iş başındadır

Uğura doğru: Azərbaycan batut gimnastları III MDB Oyunlarına hazırlaşır

300-ə yaxın media Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-i işıqlandıracaq

Redaktorun seçimi

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

300-ə yaxın media Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-i işıqlandıracaq

Azərbaycan boksçuları dünya çempionatında 2 bürünc medal qazanıblar

AFFA “Neftçi”ni 8000 manat cərimələyib

Uğura doğru: Azərbaycan batut gimnastları III MDB Oyunlarına hazırlaşır

Son xəbərlər

AMB üç valyuta mübadilə məntəqəsinə məcburi göstəriş verib

Bu gün, 14:52

Baş nazir Əli Əsədov Bişkekdə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovla görüşüb

Bu gün, 14:18

AFFA “Neftçi”ni 8000 manat cərimələyib

Bu gün, 14:06

Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 13:56

Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana keçəcək

Bu gün, 13:50

Marşallar Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2025-də artıq iş başındadır

Bu gün, 13:31

Tovuzda arxdan kişi meyiti tapılıb

Bu gün, 13:26

Naxçıvanda kişi paltarı geyinmiş qadın 45 min manat oğurlayıb

Bu gün, 13:09

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Bu gün, 12:44

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:41

Azərbaycan tarixində və mədəniyyətində iz qoymuş dahi bəstəkar, ictimai xadim - Üzeyir Hacıbəyli

Bu gün, 12:34

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:34

BMT-nin hakimlər və vəkillər üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gələcək

Bu gün, 12:25

DYP: Bakıda əlavə yol-patrul naryadları xidmətə cəlb olunub

Bu gün, 12:24

Kürdəmirdə evi yararsız hala düşən vətəndaş üçün çadır quruldu - FOTO

Bu gün, 12:00

Azərbaycan XİN Çilini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:51

Abşeronda hündürlükdən yıxılan kişi ölüb

Bu gün, 11:36

Uğura doğru: Azərbaycan batut gimnastları III MDB Oyunlarına hazırlaşır

Bu gün, 11:35

Binəqədidə sexin döşəməsi çöküb, ölən var

Bu gün, 11:07

Bakıda kafe yanıb

Bu gün, 11:01
Bütün xəbərlər