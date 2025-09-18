 Azərbaycan ədəbi dilinin düzgün tətbiq olunmasına dair tədbir keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Azərbaycan ədəbi dilinin düzgün tətbiq olunmasına dair tədbir keçirilib

Qafar Ağayev15:41 - Bu gün
Azərbaycan ədəbi dilinin düzgün tətbiq olunmasına dair tədbir keçirilib

17 sentyabr 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan ədəbi dilinin düzgün tətbiq olunması və dövlət idarəçiliyində dil mədəniyyətinin gücləndirilməsi məqsədilə maarifləndirici tədbir keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, Ədliyyə Akademiyasında keçirilən tədbirdə Azərbaycan dilinin qorunması, qloballaşma dövründə onun istifadəsinin daha da genişləndirilməsi, ədəbi dil normalarının ictimaiyyətlə ünsiyyətdə düzgün tətbiqi, eləcə də peşəkar üslubun formalaşdırılması kimi mövzular müzakirə olunub.

"Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri" QSC-nin sədr müavini, Azərbaycanın əməkdar artisti, telejurnalist, rejissor Rafiq Həşimov mövzu ilə bağlı çıxış edərək dövlət idarəçiliyində Azərbaycan ədəbi dilinin düzgün tətbiqinin vacibliyini vurğulayıb. O bildirib ki, peşəkar ünsiyyətin səlis və anlaşıqlı qurulması, həm vətəndaşlarla kommunikasiya, həm də ictimai rəyin formalaşması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu istiqamətdə keçirilən maarifləndirmə tədbirləri və treninqlər əməkdaşların dil biliklərinin təkmilləşdirilməsinə, üslub pozuntularının qarşısının alınmasına və Azərbaycan ədəbi dil normalarının qorunmasına xidmət edir.

Ədliyyə Akademiyasının prorektoru Elçin Xələfov, Audiovizual Şuranın mətbuat katibi Taleh Quliyev və Ədliyyə Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin rəisi Ləman Hüseynzadə öz çıxışlarında Azərbaycan ədəbi dilinin normalarına ciddi surətdə əməl edilməsinin vacibliyini qeyd ediblər.

İnteraktiv müzakirələr zamanı iştirakçıların sualları cavablandırılıb, onlara ədəbi dil normalarının düzgün tətbiqi və nitq mədəniyyətinin qorunması barədə məlumat verilib. Tədbirdə, həmçinin İqtisadiyyat Nazirliyinin, Elm və Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri də iştirak ediblər.

Paylaş:
118

Aktual

Rəsmi

Naxçıvanda Memar Əcəminin abidəsi ucaldılacaq - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Hava limanında şəhər mərkəzinə taksiylə neçəyə getmək olar? - Qiymətlər

Cəmiyyət

Şağan qəsəbəsində sabah qaz olmayacaq

Astarada intihar etdiyi bildirilən 71 yaşlı qadının qətlə yetirildiyi məlum olub

Dünyanın yeni komfort səviyyəsi Gəncədə – Ramada Plaza Gəncə çox yaxında qapılarını açır! - FOTO

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Fərdi süni intellekt erası: “Acer” Berlində keçirilən IFA 2025 sərgisində dünya ictimaiyyətini nə ilə təccübləndirdi?

Qızılağac Milli Parkında yanğın söndürülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Dələduzluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Bakıda daha iki müntəzəm marşrut üzrə avtobuslar yenilənib

Son xəbərlər

Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025: Sürət həvəskarları Pit zolağı gəzintisində - FOTO

Bu gün, 19:16

Əli Əsədov Bişkekdə Sadır Japarovla görüşüb

Bu gün, 17:45

Şağan qəsəbəsində sabah qaz olmayacaq

Bu gün, 17:34

Astarada intihar etdiyi bildirilən 71 yaşlı qadının qətlə yetirildiyi məlum olub

Bu gün, 17:11

Dünyanın yeni komfort səviyyəsi Gəncədə – Ramada Plaza Gəncə çox yaxında qapılarını açır! - FOTO

Bu gün, 17:00

Naxçıvanda Memar Əcəminin abidəsi ucaldılacaq - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:47

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:32

Sinif yoldaşını qətlə yetirən yeniyetmənin məhkəməsi yekunlaşıb

Bu gün, 16:17

Formula 1 Pilotları Paddock-da: Yarışa Sayılı Saatlar Qaldı - FOTO

Bu gün, 15:48

Azərbaycan ədəbi dilinin düzgün tətbiq olunmasına dair tədbir keçirilib

Bu gün, 15:41

Milli Məclisdə gənclərin azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğində rolu ilə bağlı dinləmə keçiriləcək

Bu gün, 15:34

“Formula-1 Azərbaycan Qran-prisi 2025”in ilk mətbuat konfransı keçirildi

Bu gün, 15:30

Komissar: Avropa İttifaqı (Aİ) Cənubi Qafqazda sülhü dəstəkləyir və fəal iştiraka hazırdır.

Bu gün, 15:11

Binəqədidə sexin döşəməsi çöküb, ölən var - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:10

Göygöl Şərab Zavodu Şamaxıda keçirilən Üzüm və Şərab Festivalında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:01

AMB üç valyuta mübadilə məntəqəsinə məcburi göstəriş verib

Bu gün, 14:52

Baş nazir Əli Əsədov Bişkekdə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovla görüşüb

Bu gün, 14:18

AFFA “Neftçi”ni 8000 manat cərimələyib

Bu gün, 14:06

Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 13:56

Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana keçəcək

Bu gün, 13:50
Bütün xəbərlər