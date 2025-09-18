 “Formula-1 Azərbaycan Qran-prisi 2025”in ilk mətbuat konfransı keçirildi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
FORMULA 1

“Formula-1 Azərbaycan Qran-prisi 2025”in ilk mətbuat konfransı keçirildi

Qafar Ağayev15:30 - Bu gün
“Formula-1 Azərbaycan Qran-prisi 2025”in ilk mətbuat konfransı keçirildi

"Formula-1 Qatar Airways Azərbaycan Qran-prisi 2025" öncəsi ilk mətbuat konfransı bu gün baş tutub. Sürücülər komanda strategiyaları, Bakı şəhər trasının özünəməxsus xüsusiyyətləri və yarışdan gözləntiləri barədə fikirlərini bölüşüblər.

1news.az xəbər verir ki, "McLaren" sürücüsü Oskar Piastri komanda daxilində aparılan müzakirələrin önəmini vurğulayıb:

"Komandanın qərarlarına hörmət edirəm və bütün güvənim onlardadır. Mənim əsas diqqətim öz performansımı yaxşılaşdırmaqdır".

Sürücülər, həmçinin, Bakı şəhər trasının uzun düzlükləri, kəskin əyləc zonaları və rəqabətli ötüşmə imkanları ilə unikal olduğunu qeyd ediblər.

Konfrans mövsümün qalan yarışlarında mümkün çempionluq mübarizəsi və gələcəkdə sprint yarışlarının formatı ilə bağlı suallarla yekunlaşıb.

Paylaş:
159

Aktual

Rəsmi

Naxçıvanda Memar Əcəminin abidəsi ucaldılacaq - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Hava limanında şəhər mərkəzinə taksiylə neçəyə getmək olar? - Qiymətlər

FORMULA 1

Formula 1 Pilotları Paddock-da: Yarışa Sayılı Saatlar Qaldı - FOTO

“Formula-1 Azərbaycan Qran-prisi 2025”in ilk mətbuat konfransı keçirildi

Marşallar Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2025-də artıq iş başındadır

300-ə yaxın media Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-i işıqlandıracaq

Redaktorun seçimi

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Marşallar Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2025-də artıq iş başındadır

Formula 1 Pilotları Paddock-da: Yarışa Sayılı Saatlar Qaldı - FOTO

300-ə yaxın media Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-i işıqlandıracaq

Anyma, Martin Garrix və Glass Animals Bakı səhnəsində – Formula 1 zamanı möhtəşəm konsertlər!

Son xəbərlər

Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025: Sürət həvəskarları Pit zolağı gəzintisində - FOTO

Bu gün, 19:16

Əli Əsədov Bişkekdə Sadır Japarovla görüşüb

Bu gün, 17:45

Şağan qəsəbəsində sabah qaz olmayacaq

Bu gün, 17:34

Astarada intihar etdiyi bildirilən 71 yaşlı qadının qətlə yetirildiyi məlum olub

Bu gün, 17:11

Dünyanın yeni komfort səviyyəsi Gəncədə – Ramada Plaza Gəncə çox yaxında qapılarını açır! - FOTO

Bu gün, 17:00

Naxçıvanda Memar Əcəminin abidəsi ucaldılacaq - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:47

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:32

Sinif yoldaşını qətlə yetirən yeniyetmənin məhkəməsi yekunlaşıb

Bu gün, 16:17

Formula 1 Pilotları Paddock-da: Yarışa Sayılı Saatlar Qaldı - FOTO

Bu gün, 15:48

Azərbaycan ədəbi dilinin düzgün tətbiq olunmasına dair tədbir keçirilib

Bu gün, 15:41

Milli Məclisdə gənclərin azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğində rolu ilə bağlı dinləmə keçiriləcək

Bu gün, 15:34

“Formula-1 Azərbaycan Qran-prisi 2025”in ilk mətbuat konfransı keçirildi

Bu gün, 15:30

Komissar: Avropa İttifaqı (Aİ) Cənubi Qafqazda sülhü dəstəkləyir və fəal iştiraka hazırdır.

Bu gün, 15:11

Binəqədidə sexin döşəməsi çöküb, ölən var - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:10

Göygöl Şərab Zavodu Şamaxıda keçirilən Üzüm və Şərab Festivalında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:01

AMB üç valyuta mübadilə məntəqəsinə məcburi göstəriş verib

Bu gün, 14:52

Baş nazir Əli Əsədov Bişkekdə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovla görüşüb

Bu gün, 14:18

AFFA “Neftçi”ni 8000 manat cərimələyib

Bu gün, 14:06

Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 13:56

Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana keçəcək

Bu gün, 13:50
Bütün xəbərlər