 Yaponiyada 100 yaşını keçənlərin sayı rekorda çatdı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Dünya

Yaponiyada 100 yaşını keçənlərin sayı rekorda çatdı

Qafar Ağayev09:11 - Bu gün
Yaponiyada 100 yaşını keçənlərin sayı rekorda çatdı

Yaponiyada 100 yaşdan yuxarı insanların sayı ilk dəfə olaraq 99 mini ötüb.

1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, hər il 15 sentyabrda qeyd olunan “Yaşlılara hörmət günü” münasibətilə Səhiyyə, Əmək və Sosial Rifah Nazirliyi ölkədə artan yaşlı əhali ilə bağlı statistik məlumatları açıqlayıb.

Rəsmi məlumatlara görə, 100 yaşdan yuxarı insanların sayı artıq 55 ildir ki, davamlı olaraq artır. Bu kateqoriyaya daxil olanların 88 faizini qadınlar təşkil edir. Hazırda Yaponiyanın ən yaşlı sakini 114 yaşlı Kaqava Şiqeko, ən yaşlı kişi isə 111 yaşlı Mizuno Kiyotakadır.

Qeyd edək ki, Yaponiya hökuməti 1963-cü ildən etibarən 100 yaşdan yuxarı insanların statistikasını aparır. Həmin vaxt bu yaş həddini keçənlərin sayı cəmi 153 nəfər olub.

Mütəxəssislər Yaponiyada orta ömür uzunluğunun 84,5 il olmasını sağlam qidalanma, aktiv həyat tərzi və güclü səhiyyə sistemi ilə əlaqələndirirlər.

Paylaş:
86

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Cəmiyyət

Hava limanında şəhər mərkəzinə taksiylə neçəyə getmək olar? - Qiymətlər

Rəsmi

Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Dünya

Yaponiyada 100 yaşını keçənlərin sayı rekorda çatdı

ABŞ İranı maliyyələşdirməkdə ittiham olunan şirkət və şəxslərə sanksiya tətbiq edib

Kamçatkada 7,1 bal gücündə zəlzələ qeydə alındı, sunami təhlükəsi elan edildi

Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə hərəkət cədvəli avtomobil yollarının təmiri işlərinə uyğun optimallaşdırılıb

Redaktorun seçimi

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

ABŞ İranı maliyyələşdirməkdə ittiham olunan şirkət və şəxslərə sanksiya tətbiq edib

Şahzadə Harri Kiyevə səfər edib

Yaponiyada 100 yaşını keçənlərin sayı rekorda çatdı

Trump: “11 sentyabrı heç vaxt unutmayacağıq”

Son xəbərlər

AMB üç valyuta mübadilə məntəqəsinə məcburi göstəriş verib

Bu gün, 14:52

Baş nazir Əli Əsədov Bişkekdə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovla görüşüb

Bu gün, 14:18

AFFA “Neftçi”ni 8000 manat cərimələyib

Bu gün, 14:06

Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 13:56

Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana keçəcək

Bu gün, 13:50

Marşallar Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2025-də artıq iş başındadır

Bu gün, 13:31

Tovuzda arxdan kişi meyiti tapılıb

Bu gün, 13:26

Naxçıvanda kişi paltarı geyinmiş qadın 45 min manat oğurlayıb

Bu gün, 13:09

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Bu gün, 12:44

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:41

Azərbaycan tarixində və mədəniyyətində iz qoymuş dahi bəstəkar, ictimai xadim - Üzeyir Hacıbəyli

Bu gün, 12:34

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:34

BMT-nin hakimlər və vəkillər üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gələcək

Bu gün, 12:25

DYP: Bakıda əlavə yol-patrul naryadları xidmətə cəlb olunub

Bu gün, 12:24

Kürdəmirdə evi yararsız hala düşən vətəndaş üçün çadır quruldu - FOTO

Bu gün, 12:00

Azərbaycan XİN Çilini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:51

Abşeronda hündürlükdən yıxılan kişi ölüb

Bu gün, 11:36

Uğura doğru: Azərbaycan batut gimnastları III MDB Oyunlarına hazırlaşır

Bu gün, 11:35

Binəqədidə sexin döşəməsi çöküb, ölən var

Bu gün, 11:07

Bakıda kafe yanıb

Bu gün, 11:01
Bütün xəbərlər