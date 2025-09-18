 DYP: Bakıda əlavə yol-patrul naryadları xidmətə cəlb olunub | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

DYP: Bakıda əlavə yol-patrul naryadları xidmətə cəlb olunub

Qafar Ağayev12:24 - Bu gün
DİN-in Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) paytaxta giriş-çıxış yollarında fasiləsiz hərəkətin təmin edilməsi məqsədilə davamlı tədbirlər həyata keçirir.

Bu barədə 1news.az-a BDYPİ-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi paytaxtda və paytaxtın giriş-çıxış yollarında nəqliyyatın hərəkət intensivliyini nəzərə alaraq, yollarda sıxlıqların qarşısının alınması və hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə xidməti nəzarəti gücləndirib:

"Xüsusilə günün pik saatlarında əlavə yol-patrul naryadları xidmətə cəlb olunub, hərəkət axınının tənzimlənməsi, dayanma-durma qaydalarının pozulmasının qarşısının alınması istiqamətində davamlı tədbirlər həyata keçirilir.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha bütün hərəkət iştirakçılarını qaydalara ciddi riayət etməyə, yol polisi əməkdaşlarının tələblərinə hörmətlə yanaşmağa çağırır və xatırladır ki, bu, hər kəsin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına xidmət edir".

