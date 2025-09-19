 Maks Verstappen və Daniel Rikkardo Bakıda “Niva” sürdülər – FOTO – VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
FORMULA 1

Maks Verstappen və Daniel Rikkardo Bakıda “Niva” sürdülər – FOTO – VİDEO

Qafar Ağayev10:52 - Bu gün
Maks Verstappen və Daniel Rikkardo Bakıda “Niva” sürdülər – FOTO – VİDEO

19–21 sentyabr tarixlərində paytaxtımızda keçiriləcək Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran-prisi 2025 öncəsi pilotlar yarış trasından kənarda da maraqlı anlar yaşadırlar.

1news.az xəbər verir ki, Red Bull Racing” komandasının sürücüsü, üçqat dünya çempionu Maks Verstappen “Instagram” hesabında maraqlı paylaşım edib.

O, Bakında “Lada”(Niva) markalı avtomobil idarə edərkən çəkilmiş videonu izləyiciləri ilə bölüşüb. Sürətli bolidlərdən fərqli olaraq sadə avtomobildə görünən Verstappen paylaşımına qısa və zarafatla belə şərh yazıb: “Lada Action in Baku”.

Onunla birlikdə sükan arxasında həmkarı və yaxın dostu Daniel Rikkardo da əyləncəli anlar yaşayıb.

Hazırda Formula 1 sürücüləri yarışa hazırlıqla yanaşı, sosial şəbəkələrdə milyonlarla izləyicisi ilə maraqlı paylaşımlar etməklə də gündəmdədirlər.

Paylaş:
146

Aktual

Siyasət

Azərbaycan 14 fələstinli tələbəni Qəzzadan təxliyə edib

FORMULA 1

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Cəmiyyət

AZAL donanmasına yeni “Airbus A320neo” təyyarəsini əlavə etdi

Cəmiyyət

“Formula-1” çərçivəsində tibbi xidmətin təşkili tam təmin olunub

FORMULA 1

Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin ikinci sərbəst yürüşü start götürdü

Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-Prisində sıralama turu yekunlaşıb - SİYAHI

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

“Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş davam keçirilir - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Formula 1 Pilotları Paddock-da: Yarışa Sayılı Saatlar Qaldı - FOTO

Bu gün Bakıda Formula 1 Azərbaycan Qran-prisi start götürəcək

Formula 2 komandalarının sərbəst yürüşləri start götürüb

Marşallar Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2025-də artıq iş başındadır

Son xəbərlər

Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin ikinci sərbəst yürüşü start götürdü

Bu gün, 16:02

AQTA vəhşi heyvan və quşların ictimai iaşə müəssisələrində saxlanması ilə bağlı monitorinqlərə başlayıb

Bu gün, 15:57

Azərbaycan 14 fələstinli tələbəni Qəzzadan təxliyə edib

Bu gün, 15:40

Antiterror əməliyyatının 2-ci ildönümünə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilir

Bu gün, 15:32

Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-Prisində sıralama turu yekunlaşıb - SİYAHI

Bu gün, 15:29

Bu gün görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Soltan Hacıbəyovun anım günüdür

Bu gün, 15:22

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Bu gün, 15:00

DİN "Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi" ilə əlaqədar müraciət edib - VİDEO

Bu gün, 14:57

Avqustda pensiya, aylıq müavinət, Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:24

AZAL donanmasına yeni “Airbus A320neo” təyyarəsini əlavə etdi

Bu gün, 14:09

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 14:04

“Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş davam keçirilir - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:57

Suqovuşan–Sərsəng su anbarı–Qozlukörpü–Kəlbəcər avtomobil yolunun tikintisi işləri davam etdirilir - VİDEO

Bu gün, 13:39

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11

Bu uşaqlara 2600 manat birdəfəlik müavinət veriləcək

Bu gün, 12:41

“Formula-1” çərçivəsində tibbi xidmətin təşkili tam təmin olunub

Bu gün, 12:26

Bakıda 17 min manatlıq mal-qara oğurlanıb

Bu gün, 12:10

Gömrük orqanına bəyan edilməyən xeyli miqdarda mallar aşkar edildi

Bu gün, 11:53

Bakı Şəhər Halqasının təşəbbüsü: Qrossmeyster Teymur Rəcəbov Ferrari pilotları ilə şahmat taxtasında görüşdü!

Bu gün, 11:37

Kamaləddin Qafarov: “20 sentyabr tariximizin ən dəyərli səhifələrindən biridir”

Bu gün, 11:27
Bütün xəbərlər