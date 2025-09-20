 “Formula-1”: Sıralama turunun qalibi Ferstappen oldu - SİYAHI - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
FORMULA 1

“Formula-1”: Sıralama turunun qalibi Ferstappen oldu - SİYAHI - FOTO

Qafar Ağayev18:21 - Bu gün
“Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025” sıralama turunun nəticələri bəlli olub.

1news.az xəbər verir ki, Bakı şəhər halqasında keçirilən sıralama turunda ən yaxşı nəticəni Red Bull Racing Honda RBPT pilotu Maks Ferstappen göstərib.O, 1:41.117 vaxtla poul mövqeyini qazanaraq əsas yarışa birinci sıradan start götürəcək.

Nəticələr belədir:

1. Maks Ferstappen ("Red Bull Racing Honda RBPT") — 1:41.117
2. Karlos Sainz ("Williams Mercedes") — +0.478
3. Liam Lavson ("Racing Bulls Honda RBPT") — +0.590
4. Kimi Antonelli ("Mercedes") — +0.600
5. Corc Rassell ("Mercedes") — +0.953
6. Yuki Tsunoda ("Red Bull Racing Honda RBPT") — +1.026
7. Lando Norris ("McLaren Mercedes") — +1.122
8. Ayzek Hadjar ("Racing Bulls Honda RBPT") — +1.255
9. Oskar Piastri ("McLaren Mercedes") — vaxt qeydə almayıb
10. Çarls Lekler ("Ferrari") — vaxt qeydə almayıb
11. Fernando Alonso ("Aston Martin Aramco Mercedes") — 1:41.857
12. Luis Hamilton ("Ferrari") — 1:42.183
13. Qabriel Bortoleto ("Kick Sauber Ferrari") — 1:42.277
14. Lance Stroll ("Aston Martin Aramco Mercedes") — 1:43.061
15. Oliver Bearman ("Haas Ferrari") — vaxt qeydə almayıb
16. Franko Kolapinto ("Alpine Renault") — 1:42.779
17. Niko Hulkenberg ("Kick Sauber Ferrari") — 1:42.916
18. Esteban Okon ("Haas Ferrari") — 1:43.004
19. Pier Qasly ("Alpine Renault") — 1:43.139
20. Aleksander Albon ("Williams Mercedes") — 1:43.778

Foto: Nadir İbrahimli

****

15:59

“Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025” sıralama turuna start verilib.

1news.az xəbər verir ki, 10 komandanın 20 pilotu yürüşün nəticəsinə əsasən sabah keçiriləcək yarışda start xəttində öz yerlərini alacaqlar.

Qeyd edək ki, Qran-prinin əsas yarışı sabah saat 15:00-da başlayacaq.

"Formula-1": Sıralama turunun qalibi Ferstappen oldu - SİYAHI - FOTO

"Formula-1": Sıralama turunun qalibi Ferstappen oldu - SİYAHI - FOTO

