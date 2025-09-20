 Bakıda sıralama turunda ardıcıl qəzalar və nasazlıqlar baş verib - FOTO - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
FORMULA 1

Bakıda sıralama turunda ardıcıl qəzalar və nasazlıqlar baş verib - FOTO - YENİLƏNİB

Qafar Ağayev17:52 - Bu gün
Bakıda sıralama turunda ardıcıl qəzalar və nasazlıqlar baş verib - FOTO - YENİLƏNİB

Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sıralama turu gərgin anlarla yadda qalıb.

1news.az-ın məlumatına görə, əvvəlcə "Haas" komandasının sürücüsü Oliver Berman ikinci sessiyanın əvvəlində texniki problem səbəbindən mübarizəni dayandırıb.

Daha sonra "Maklaren"dən Oskar Piastrinin idarə etdiyi bolid səddə çırpılıb. Nəticədə qırmızı bayraq qaldırılıb və üçüncü sessiya müvəqqəti dayandırılıb.

Bundan qısa müddət sonra isə "Ferrari"nin pilotu Şarl Lekler eyni sessiyada qəza törədib. Onun bolidi də səddə dəyib və yarış yenidən qırmızı bayraqla dayandırılıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisinin əsas yarışı sentyabrın 21-də keçiriləcək.

***

16:37

Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sıralama turunda iki qəza qeydə alınıb.

1news.az-ın məlumatına görə, əvvəlcə "Kik-Zauber" komandasının pilotu Niko Hyolkenberqin idarə etdiyi bolid səddə çırpılıb. Daha sonra "Uilyams" komandasından Aleksander Albon eyni taleyi yaşayıb.

Hər iki hadisədən sonra qırmızı bayraq qaldırılıb və sessiya müvəqqəti dayandırılıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisinin əsas yarışı sentyabrın 21-də keçiriləcək.

Foto: Nadir İbrahimli

Paylaş:
74

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və Ruanda prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

FORMULA 1

Azərbaycanda “Formula 1” yarışları 2030-cu ilə qədər davam edəcək – FOTO - YENİLƏNİB

FORMULA 1

“Formula-1”: Sıralama turu başlayıb

FORMULA 1

Bakıda sıralama turunda ardıcıl qəzalar və nasazlıqlar baş verib - FOTO - YENİLƏNİB

Azərbaycanda “Formula 1” yarışları 2030-cu ilə qədər davam edəcək – FOTO - YENİLƏNİB

“Formula-1”: Sıralama turu başlayıb

Azərbaycan Qran-prisində “Formula 2” sprint yarışının qalibi bəlli olub - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin ikinci sərbəst yürüşü başa çatıb - ilk 3 yerin qalibi - SİYAHI - YENİLƏNİB

Marşallar Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2025-də artıq iş başındadır

Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-Prisində sıralama turu yekunlaşıb - SİYAHI

“Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025”in kuboku “Odlar Yurdu”na həsr olunub

Son xəbərlər

Naxçıvan-Bakı avtobusu dərəyə aşıb, xəsarət alanlar var

Bu gün, 18:09

Bakıda sıralama turunda ardıcıl qəzalar və nasazlıqlar baş verib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:52

Yağış yağır, şimşək çaxır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:43

İlham Zəkiyev 9-cu dəfə Avropa çempionu olub

Bu gün, 17:21

Azərbaycan və Ruanda prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Bu gün, 16:53

Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:22

Azərbaycanda “Formula 1” yarışları 2030-cu ilə qədər davam edəcək – FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:20

“Formula-1”: Sıralama turu başlayıb

Bu gün, 15:59

Pirallahıda iki mərtəbəli evdə yanğın olub

Bu gün, 15:49

Azərbaycan Qran-prisində “Formula 2” sprint yarışının qalibi bəlli olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:38

Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin nahar əsnasında geniş tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:27

Xaçmazda həmkəndlisini qəsdən öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

Bu gün, 14:59

Sabahın havası meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər

Bu gün, 14:44

Şəmistan Nəzirli vəfat edib

Bu gün, 14:22

Adnan Əhmədzadə barəsində həbs qərarı verilib

Bu gün, 14:13

Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 14:09

Azərbaycan ilə Ruanda arasında imzalanmış sənədlər mübadilə olunub - FOTO

Bu gün, 13:52

Azərbaycan Qran-prisində Formula 1 üzrə üçüncü sərbəst yürüş başa çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:48

İran vətəndaşının narkokuryerliyə cəlb etdiyi iki nəfərdə 6 kq marixuana aşkarlanıb

Bu gün, 13:42

“Anyma” Bakı Kristal Zalında unudulmaz gecə yaşatdı

Bu gün, 13:08
Bütün xəbərlər