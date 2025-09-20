Bakıda sıralama turunda ardıcıl qəzalar və nasazlıqlar baş verib - FOTO - YENİLƏNİB
Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sıralama turu gərgin anlarla yadda qalıb.
1news.az-ın məlumatına görə, əvvəlcə "Haas" komandasının sürücüsü Oliver Berman ikinci sessiyanın əvvəlində texniki problem səbəbindən mübarizəni dayandırıb.
Daha sonra "Maklaren"dən Oskar Piastrinin idarə etdiyi bolid səddə çırpılıb. Nəticədə qırmızı bayraq qaldırılıb və üçüncü sessiya müvəqqəti dayandırılıb.
Bundan qısa müddət sonra isə "Ferrari"nin pilotu Şarl Lekler eyni sessiyada qəza törədib. Onun bolidi də səddə dəyib və yarış yenidən qırmızı bayraqla dayandırılıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisinin əsas yarışı sentyabrın 21-də keçiriləcək.
Foto: Nadir İbrahimli