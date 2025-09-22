 Azərbaycan “ACWA Power”lə yeni sazişlər imzalayıb | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Azərbaycan "ACWA Power"lə yeni sazişlər imzalayıb

11:12 - Bu gün
Azərbaycan “ACWA Power”lə yeni sazişlər imzalayıb

Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanının "ACWA Power" şirkəti arasında "Xəzər dənizində Suyun Duzsuzlaşdırılması Zavodunun layihələndirilməsi, tikintisi, istismarı və texniki xidməti üzrə saziş" imzalanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu, Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində baş tutub.

Sənədi Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov və "ACWA Power"in baş icraçı direktoru Marko Arselli imzalayıb.

Saziş dizayn, tikinti, maliyyələşdirmə, istismar və texniki xidmət mərhələlərini əhatə edir. Layihə regionda su ehtiyatlarının səmərəli idarə olunmasına və içməli su təminatının artırılmasına yönəlib.

Bundan əlavə, forumda "emal olunmuş suyun alınmasına dair saziş" imzalanıb. Bu sənədi Z.Mikayılov, İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin İdarə Heyətinin sədri Tahir Xəlilov və M.Arselli imzalayıb.

Eyni zamanda, iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, nazirlik yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Seymur Adıgözəlov və M.Arselli "Torpaq icarəsi haqqında saziş"ə, maliyyə naziri Sahil Babayev və M.Arcelli "Dövlət zəmanəti haqqında saziş"ə imza atıb.

