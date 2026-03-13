 “Silk Way Technics”: Pərdəarxasında 20 illik peşəkar ustalıq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Silk Way Technics”: Pərdəarxasında 20 illik peşəkar ustalıq

Hava gəmilərinə texniki xidmət göstərən və Silk Way West Airlines şirkətinin törəmə müəssisəsi olan “Silk Way Technics” fəaliyyətinin 20 illik yubileyini qeyd edir.

2006-cı ildə təsis olunan şirkət öz infrastrukturunu genişləndirərək Qafqaz regionunda hava gəmilərinə göstərilən texniki xidmət sahəsində mövqeyini möhkəmləndirib.

Şirkətin inkişafında mühüm mərhələlərdən biri 2010-cu ildə EASA Part-145 sertifikatının əldə edilməsi olub. Bu sertifikat xidmət portfelinin əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilməsinə və Boeing, Airbus, Embraer və Gulfstream tipli hava gəmilərinə texniki xidmətin göstərilməsinə imkan verib. O vaxtdan etibarən Silk Way Technics beynəlxalq aviasiya standartlarına və sənayenin qabaqcıl təcrübələrinə uyğun olaraq əməliyyat imkanlarını inkişaf etdirməyə davam edir.

Bu gün şirkət Silk Way West Airlines donanmasının texniki xidmətini həyata keçirir, həmçinin yerli və beynəlxalq operatorların geniş dairəsi ilə işləyir. Şirkətin müştəriləri sırasında Azerbaijan Airlines və ASG Business Aviation, eləcə də Air Astana, Air Belgium, Israir Airlines, Jazeera Airways, Kuwait Airways, Pegasus Airlines, Polskie Linie Lotnicze LOT, Qatar Airways, Turkish Airlines, Uzbekistan Airways və Wizz Air Hungary kimi aparıcı beynəlxalq aviaşirkətlər var. Bu isə Silk Way Technics-in texniki ekspertizasına və əməliyyat standartlarına göstərilən yüksək etimadı təsdiqləyir.

“Bu yubiley son 20 il ərzində texniki imkanlarımızın inkişafını və komandamızın fədakarlığını əks etdirir,” deyə “Silk Way Technics” şirkətinin baş direktoru Emin Səfərov bildirib. “Biz beynəlxalq standartlara sadiq qalaraq tərəfdaşlarımıza yüksək keyfiyyətli xidmət göstərməyə davam edirik”.

“Silk Way Technics” haqqında

2006-cı ildə təsis edilmiş “Silk Way Technics” şirkəti “Silk Way Group” şirkətlər qrupunun tərkib hissəsidir. Şirkətdə 600-dən çox sertifikatlaşdırılmış mütəxəssis çalışır və onlar müxtəlif tipli hava gəmilərinə texniki xidmət göstərir, həmçinin təmir işlərini həyata keçirirlər. Şirkət Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanının ərazisində yerləşən və 26 000 m² sahəyə malik olan anqar kompleksində fəaliyyət göstərir.

Reklam hüququnda

Paylaş:
163

