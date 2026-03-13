Azercell qadınların yaradıcı inkişafına dəstək göstərir – FOTO

15:29 - Bu gün
Gender bərabərliyinin təşviqi və qadınların imkanlarının genişləndirilməsinə yönəlmiş təşəbbüsləri dəstəkləyən Azercell bu dəfə “VarYox” incəsənət və mədəniyyət platformasının təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən “Her Art in Action” festivalının tərəfdaşı qismində çıxış edir.

Festival Azərbaycanda qadın rəssamlar üçün təhlükəsiz və inklüziv yaradıcılıq mühiti formalaşdırmaq, incəsənət və mədəniyyət sektorunda bərabər imkanların yaradılmasına töhfə vermək məqsədi daşıyır.

Layihənin açılışı 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təşkil olunan “Mənzərəyə açılan ev” adlı sərgi ilə başlayıb.

Açılış mərasimində tərəfdaş qurumların nümayəndələri, diplomatik korpusun üzvləri, incəsənət xadimləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

Tədbirdə çıxış edən Azercell-in Korporativ Ünsiyyət departamentinin direktoru Sona Abbasova şirkətin qadınların inkişafına yönəlmiş təşəbbüsləri barədə məlumat verib:
“Qadınların ictimai həyatın müxtəlif sahələrində fəal iştirakı cəmiyyətin davamlı inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azercell uzun illərdir qadınların təhsilinə, peşəkar inkişafına və liderlik bacarıqlarının gücləndirilməsinə yönəlmiş təşəbbüsləri dəstəkləyir. Əminəm ki, “Her Art in Action” layihəsi qadınların yaradıcı potensialının üzə çıxarılması ilə yanaşı, milli mədəni dəyərlərimizin təbliğinə və beynəlxalq müstəvidə tanınmasına mühüm töhfə verəcək.”

Artıq üçüncü dəfə təşkil olunan “Her Art in Action” festivalı qadın rəssamların yaradıcılığının təşviqi və regionlararası mədəni əməkdaşlığın inkişafına xidmət edən beynəlxalq təşəbbüs kimi çıxış edir. Festival çərçivəsində beynəlxalq rəssamların da iştirak etməsi tədbiri fikir və təcrübə mübadiləsi üçün dinamik platformaya çevirir. Belə ki, sərgidə Azərbaycanla yanaşı müxtəlif ölkələri təmsil edən 27 yerli və xarici rəssamın əsərləri ziyarətçilərə təqdim olunub.

Qeyd edək ki, təşəbbüs “Azercell Telekom” MMC-nin, PAŞA Holding-in, Niderland Krallığının və İspaniya Krallığının Azərbaycandakı səfirliklərinin dəstəyi ilə həyata keçirilir.

“Her Art in Action” festivalı haqqında ətraflı məlumatla https://herartinaction.com/ saytında tanış ola bilərsiniz.

Aktual

Novruz xonçasının “büdcəsi”: Bu il bayram süfrəsini qurmaq üçün nə qədər xərcləməliyik? - VİDEOREPORTAJ

Cəmiyyət

MN: Türkiyə ərazisinə raketin buraxılması suverenliyin və ərazi bütövlüyünün kobud şəkildə pozulmasıdır

Siyasət

Özbəkistan Prezidenti WUF13-də iştirak edəcək

Siyasət

Şahmar Mövsümov: Dəhlizlər təkcə nəqliyyat deyil, enerji və rəqəmsal əlaqələr üçün də vacibdir

Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev qrant müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşdə iştirak edib - FOTO

Bakı və paytaxtətrafı avtobuslarda yeni qiymətlər müəyyənləşib - CƏDVƏL

Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi beynəlxalq tədbirdə iştirak edib

MN: Türkiyə ərazisinə raketin buraxılması suverenliyin və ərazi bütövlüyünün kobud şəkildə pozulmasıdır

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Samuxda qadın bıçaqlanıb, oğlu saxlanılıb

Sabahın havası açıqlandı

Avstriya səfiri və səfirlik əməkdaşları İrandan Azərbaycan sərhədi ilə təxliyə olunub - FOTO

İndiyədək 673 nəfər Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətə daşınıb

Rəhman Hacıyev qrant müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşdə iştirak edib - FOTO

Bu gün, 21:27

Zikhlərin müdafiəsinə dair beynəlxalq konfransın yekun bəyanatı qəbul olunub - YENİLƏNİB - FOTO

Bu gün, 20:37

Tarixçi İlber Ortaylı vəfat etdi

Bu gün, 17:56

ABŞ İranda məktəbə endirilən zərbə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

Bu gün, 17:43

Bakı və paytaxtətrafı avtobuslarda yeni qiymətlər müəyyənləşib - CƏDVƏL

Bu gün, 17:25

Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi beynəlxalq tədbirdə iştirak edib

Bu gün, 17:04

Novruz xonçasının “büdcəsi”: Bu il bayram süfrəsini qurmaq üçün nə qədər xərcləməliyik? - VİDEOREPORTAJ

Bu gün, 16:48

Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası 33 müraciətə müsbət cavab verib

Bu gün, 16:38

MN: Türkiyə ərazisinə raketin buraxılması suverenliyin və ərazi bütövlüyünün kobud şəkildə pozulmasıdır

Bu gün, 16:21

“Silk Way Technics”: Pərdəarxasında 20 illik peşəkar ustalıq

Bu gün, 16:15

Qadınları süni intellekt videoları şantaj etməkdə şübhəli bilinən daha bir şəxs saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 15:41

Bakıda 144 metr hündürlüyündə memarlıq incisi inşa olunur – FOTO – VİDEO

Bu gün, 15:36

Qubada kvadrisikl qəzası ölümlə nəticələnib

Bu gün, 15:31

Azercell qadınların yaradıcı inkişafına dəstək göstərir – FOTO

Bu gün, 15:29

Milli Məclisin nümayəndə heyəti Latviya Seyminin sədri ilə görüş keçirib

Bu gün, 15:21

Adnan Əhmədzadənin həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 15:14

XİN: Vətən müharibəsindən sonra 419 azərbaycanlı mina qurbanı olub

Bu gün, 15:11

Özbəkistan Prezidenti WUF13-də iştirak edəcək

Bu gün, 14:57

Mikayıl Cabbarov UNCTAD ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdi

Bu gün, 14:49

Ötən il Azərbaycanda qeydə alınan İİV xəstələrinin sayı açıqlandı

Bu gün, 14:42
Bütün xəbərlər