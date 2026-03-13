XİN: Vətən müharibəsindən sonra 419 azərbaycanlı mina qurbanı olub
2020-ci ilin müharibəsinin bitməsindən bəri 419 azərbaycanlı mina qurbanı olub.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) sosial şəbəkə hesablarında məlumat yayıb.
Bildirilib ki, onlardan 72-si həlak olub, 347-si isə ağır yaralanıb.
"Minalar mülki insanların həyatı üçün ciddi təhlükə yaratmağa davam edir və keçmiş məcburi köçkünlərin təhlükəsiz qayıdışına, həmçinin davam edən yenidənqurma işlərinə mane olur. Azərbaycan vətəndaşlarının azad edilmiş torpaqlara təhlükəsiz və davamlı qayıtmasını təmin etmək məqsədilə minalardan təmizləmə işlərinə sadiqdir və bu məqsədlə beynəlxalq tərəfdaşların güc birliyi ilə dəstək göstərməsini gözləyir", - deyə paylaşımda qeyd olunub.
