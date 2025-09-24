 Yasamal rayonunun Cəfər Cabbarlı küçəsinin bir hissəsində təmir işləri aparılır - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
Yasamal rayonunun Cəfər Cabbarlı küçəsinin bir hissəsində təmir işləri aparılır - FOTO

Qafar Ağayev15:02 - Bu gün
Vətəndaşların təhlükəsiz və komfortlu hərəkətinin təmin olunması məqsədilə Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Cəfər Cabbarlı küçəsinin A.A.Bakıxanov küçəsi ilə kəsişmədən başlayan hissəsində qısa müddətli təmir işləri həyata keçirilir.

1news.az AAYDA-daya istinadən xəbər verir ki, Təmir çərçivəsində sözügedən ərazidə deformasiyaya uğramış köhnə asfalt-beton örtüyü sökülərək yeni asfalt-beton örtüyü ilə əvəz olunacaq.

Bu məqsədlə əvvəlcə mövcud asfalt-beton örtüyünün üst qatı frezlənərək ərazidən daşınır. Ardınca isə yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işləri icra olunacaq.

Təmir işlərinin 25 sentyabr tarixində, axşam saat 24:00-dək başa çatdırılması nəzərdə tutulur.

