 Hökumət üzvlərinin oktyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Hökumət üzvlərinin oktyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

Qafar Ağayev17:11 - Bu gün
Hökumət üzvlərinin oktyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərlərinin oktyabr ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.

Cədvəli təqdim edirik:

S/n

Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri

Qəbulun keçirildiyi

şəhər, rayon

Əhatə olunan

şəhər və rayonlar

Qəbulun keçirildiyi

gün

Daxili işlər naziri

Vilayət Eyvazov

Sumqayıt

Sumqayıt

01

Gənclər və idman naziri

Fərid Qayıbov

Ucar

Ucar, Kürdəmir, Zərdab

01

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri

Qoşqar Təhməzli

Naxçıvan

Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

02

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov

Naftalan

Naftalan, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Göygöl

03

Energetika naziri

Pərviz Şahbazov

Naxçıvan

Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

10

Fövqəladə hallar naziri

Kəmaləddin Heydərov

Salyan

Salyan, Neftçala

10

İqtisadiyyat naziri

Mikayıl Cabbarov

Cəlilabad

Cəlilabad, Masallı, Yardımlı

10

Kənd təsərrüfatı naziri

Məcnun Məmmədov

Tərtər

Tərtər, Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Füzuli, Xocavənd, Şuşa

10

"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri

İlham Mirzəliyev

Samux

Samux, Gəncə, Kəlbəcər

10

10.

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Ramin Məmmədov

Tərtər

Tərtər, Ağcabədi, Ağdam, Füzuli

14

11.

Baş prokuror

Kamran Əliyev

Gəncə

Gəncə, Göygöl, Samux, Kəlbəcər

17

12.

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev

Zərdab

Zərdab, Ağcabədi, Ucar, Göyçay, Kürdəmir

17

13.

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri

Zaur Əliyev

Lənkəran

Lənkəran, Astara, Lerik

17

14.

"Azərişıq" ASC-nin sədri

Vüqar Əhmədov

Şamaxı

Şamaxı, Qobustan

17

15.

"Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru

Azər Məmmədov

Sabirabad

Sabirabad, Saatlı, İmişli

23

16.

Ədliyyə naziri

Fərid Əhmədov

Gəncə

Gəncə, Samux, Göygöl, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan, Kəlbəcər

24

17.

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Bahar Muradova

Gədəbəy

Gədəbəy, Şəmkir

24

18.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi

Mürsəl İbrahimov

Naxçıvan

Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

24

19.

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri

Zaur Mikayılov

Göygöl

Göygöl, Daşkəsən

24

20.

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev

Kürdəmir

Kürdəmir, Uçar, Zərdab

27

21.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri

Anar Quliyev

Ağcabədi

Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Tərtər, Laçın

29

22.

Elm və təhsil naziri

Emin Əmrullayev

Salyan

Salyan, Şirvan, Hacıqabul, Neftçala, Biləsuvar

31

23.

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri

Anar Əliyev

Naxçıvan

Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

31

24.

Mədəniyyət naziri

Adil Kərimli

Xızı

Xızı, Sumqayıt, Abşeron, Qubadlı, Zəngilan

31

25.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri

Saleh Məmmədov

Qəbələ

Qəbələ, Oğuz

31

Paylaş:
79

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Dövlət Xidmətinin bir qrup hərbçisini təltif edib - SİYAHI

Cəmiyyət

Nazirlər Kabineti gələn ilin dövlət büdcəsinin layihəsini Prezidentə təqdim edəcək

Cəmiyyət

Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclasında 12 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Siyasət

Azərbaycan və Maldiv adi pasportlara malik şəxsləri vizadan qarşılıqlı azad edib

Cəmiyyət

Vəhşi heyvan və quşların saxlanıldığı “Qədir Xum” və “Fədək” restoranlarında monitorinq keçirilib

III MDB Oyunları ilə əlaqədar Bakıda avtobuslar gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

İnternatlara tərbiyəçi vakansiyası üzrə qeydiyyata start verilir

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Yağış, qar yağacaq - Sabahın havası açıqlandı

Növbəti köç karvanı Laçın şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Fasilələrlə yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Vəhşi heyvan və quşların saxlanıldığı “Qədir Xum” və “Fədək” restoranlarında monitorinq keçirilib

Bu gün, 17:56

III MDB Oyunları ilə əlaqədar Bakıda avtobuslar gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

Bu gün, 17:53

İnternatlara tərbiyəçi vakansiyası üzrə qeydiyyata start verilir

Bu gün, 17:48

III MDB Oyunları çərçivəsində keçiriləcək yarışlara biletlərin satışı başlayıb

Bu gün, 17:42

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:37

Bakıda gecə klubunda soyğunçuluq edilib

Bu gün, 17:32

AzTV Adnan Əhmədzadə ilə bağlı sujet hazırladı: Ölkəyə təxminən 2 milyard dollarlıq ziyan dəyib - VİDEO

Bu gün, 17:25

AZAL ilə yeni səyahət mövsümü: Avropa paytaxtlarından dəniz kurortlarına qədər

Bu gün, 17:13

Hökumət üzvlərinin oktyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

Bu gün, 17:11

Qaynı arvadının ölümünə səbəb olan həkimlə bağlı daha bir cinayət işi açıldı

Bu gün, 16:41

“Şəhər İçində Şəhər” – Gəncə Park City: Gəncənin yeni nəfəsi, gələcəyin şəhəri - FOTO

Bu gün, 16:35

Kapital Bank “Globee–Innovation Awards”dan qızıl mükafata layiq görüldü

Bu gün, 16:30

Toy karvanında avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 16:21

İlham Əliyev Dövlət Xidmətinin bir qrup hərbçisini təltif edib - SİYAHI

Bu gün, 16:08

Temperatur 5-8 dərəcə aşağı enəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:20

Nazirlər Kabineti gələn ilin dövlət büdcəsinin layihəsini Prezidentə təqdim edəcək

Bu gün, 15:06

Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclasında 12 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:51

“E-qanun.ai” platformasının təqdimat mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:47

Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti İranın Bəndər Abbas limanında olub

Bu gün, 14:44

“Milli Mətbuat 150 – Rəqəmsal erada gənclər və media savadlılığı” layihəsinə start verilib

Bu gün, 14:33
Bütün xəbərlər