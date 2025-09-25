Hökumət üzvlərinin oktyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərlərinin oktyabr ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.
1news.az xəbər verir ki, vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.
Cədvəli təqdim edirik:
|
S/n
|
Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri
|
Qəbulun keçirildiyi
şəhər, rayon
|
Əhatə olunan
şəhər və rayonlar
|
Qəbulun keçirildiyi
gün
|
|
Daxili işlər naziri
Vilayət Eyvazov
|
Sumqayıt
|
Sumqayıt
|
01
|
|
Gənclər və idman naziri
Fərid Qayıbov
|
Ucar
|
Ucar, Kürdəmir, Zərdab
|
01
|
|
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri
Qoşqar Təhməzli
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
02
|
|
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov
|
Naftalan
|
Naftalan, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Göygöl
|
03
|
|
Energetika naziri
Pərviz Şahbazov
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
10
|
|
Fövqəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərov
|
Salyan
|
Salyan, Neftçala
|
10
|
|
İqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov
|
Cəlilabad
|
Cəlilabad, Masallı, Yardımlı
|
10
|
|
Kənd təsərrüfatı naziri
Məcnun Məmmədov
|
Tərtər
|
Tərtər, Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Füzuli, Xocavənd, Şuşa
|
10
|
|
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri
İlham Mirzəliyev
|
Samux
|
Samux, Gəncə, Kəlbəcər
|
10
|
10.
|
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramin Məmmədov
|
Tərtər
|
Tərtər, Ağcabədi, Ağdam, Füzuli
|
14
|
11.
|
Baş prokuror
Kamran Əliyev
|
Gəncə
|
Gəncə, Göygöl, Samux, Kəlbəcər
|
17
|
12.
|
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev
|
Zərdab
|
Zərdab, Ağcabədi, Ucar, Göyçay, Kürdəmir
|
17
|
13.
|
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri
Zaur Əliyev
|
Lənkəran
|
Lənkəran, Astara, Lerik
|
17
|
14.
|
"Azərişıq" ASC-nin sədri
Vüqar Əhmədov
|
Şamaxı
|
Şamaxı, Qobustan
|
17
|
15.
|
"Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru
Azər Məmmədov
|
Sabirabad
|
Sabirabad, Saatlı, İmişli
|
23
|
16.
|
Ədliyyə naziri
Fərid Əhmədov
|
Gəncə
|
Gəncə, Samux, Göygöl, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan, Kəlbəcər
|
24
|
17.
|
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Bahar Muradova
|
Gədəbəy
|
Gədəbəy, Şəmkir
|
24
|
18.
|
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi
Mürsəl İbrahimov
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
24
|
19.
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri
Zaur Mikayılov
|
Göygöl
|
Göygöl, Daşkəsən
|
24
|
20.
|
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev
|
Kürdəmir
|
Kürdəmir, Uçar, Zərdab
|
27
|
21.
|
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri
Anar Quliyev
|
Ağcabədi
|
Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Tərtər, Laçın
|
29
|
22.
|
Elm və təhsil naziri
Emin Əmrullayev
|
Salyan
|
Salyan, Şirvan, Hacıqabul, Neftçala, Biləsuvar
|
31
|
23.
|
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Anar Əliyev
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
31
|
24.
|
Mədəniyyət naziri
Adil Kərimli
|
Xızı
|
Xızı, Sumqayıt, Abşeron, Qubadlı, Zəngilan
|
31
|
25.
|
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri
Saleh Məmmədov
|
Qəbələ
|
Qəbələ, Oğuz
|
31