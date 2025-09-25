 ADY ətraf mühitə mənfi təsirin azaldılmasını təşviq etməyə davam edir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

ADY ətraf mühitə mənfi təsirin azaldılmasını təşviq etməyə davam edir

Qafar Ağayev12:37 - Bu gün
ADY ətraf mühitə mənfi təsirin azaldılmasını təşviq etməyə davam edir

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin (ADY) ekoloji məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq kağızdan istifadənin minimuma endirilməsi və ətraf mühitə mənfi təsirin azaldılmasını təşviq etməyə davam edir.

Bu barədə 1news.az-a “Azərbaycan Dəmir Yolları”na istinadən xəbər verir.

Rəqəmsallaşma və dayanıqlılıq

2023-cü il iyulun 1-dən etibarən kağız istifadəsinin azaldılması məqsədilə Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə kağız biletlərin satışı dayandırılıb. Həmçinin Ağdam, Bərdə, Köçərli, Qazax, Ləki və Ucar stansiyaları, Göynük, Qorağan, Əliabad, Göyəm və Təzəkənd dayanacaqları istifadəyə verildikdən sonra bu istiqamətlər üzrə bilet satışı onlayn qaydada təşkil edilir.

Xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi nəticəsində son illər bilet alışında "ADY Mobile" mobil tətbiqi və ADY-nin rəsmi saytının payı nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb. Artıq “ADY Mobile” istifadəçilərinin sayı 300 min nəfəri ötüb.

2023-cü ilin 8 ayında rayonlararası istiqamətlər üzrə biletlərin 48 faizi, 2024-cü ilin 8 ayında 65 faizi, bu ilin eyni dövründə isə 71 faiz onlayn şəkildə alınıb.

Eyni zamanda, ADY-nin 2023-2028-ci illər üçün rəqəmsallaşma strategiyasına müvafiq olaraq mərhələli şəkildə bütün xidmətlər elektronlaşdırılır. Eyni zamanda, yükdaşımaları sahəsində də artıq xidmətlər elektronlaşdırılıb, ölkə daxili yükdaşımaları isə artıq kağızsız qaydada, elektron imza ilə həyata keçirilir.

Sərnişinlər onlayn bilet satışının 7/24 aktiv olması nəticəsində məkan və zamandan asılı olmayaraq həm özlərinə, həm də ailə üzvləri və yaxınlarına daha rahat və növbə gözləmədən bilet almaqla vaxtlarına maksimum qənaət edirlər.

ADY rəqəmsal xidmətlərin inkişafı ilə yanaşı, hər kəsin, o cümlədən yaşlı insanların və texnologiyadan istifadə imkanları məhdud olan sərnişinlərin rahatlığını da nəzərə alır. Bu məqsədlə:

- Dəmir yolu stansiyalarında əməkdaşlarımız sərnişinlərə yerindəcə onlayn biletin alınmasında kömək göstərirlər.

- 1822 çağrı mərkəzi vasitəsilə sərnişinlərə bilet seçimi və alışında dəstək verilir.

Optimallaşdırma və daxili proseslərin təkmilləşdirilməsi

Qurum daxilində resurslardan daha səmərəli istifadə və xidmətlərin müasirləşdirilməsi məqsədilə optimallaşdırma tədbirləri həyata keçirilir. Bakı və Gəncə dəmiryol kassalarının fəaliyyətinin dayandırılması ilə əlaqədar olaraq, kassa əməkdaşlarının bir qismi başqa işə keçirilib, bir qismi isə başqa işə keçirilmə təklifini qəbul etməyib.

Ümumilikdə isə daxili strukturun təkmilləşdirilməsi çərçivəsində kassaların fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı 24 ştat ixtisara salınıb. Bu isə ümumi əməkdaş sayının 0,16 faizidir.

ADY-nin fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar yayarkən şirkətin mövqeyinin işıqlandırılmasını ictimaiyyətin düzgün məlumatlandırılması baxımından vacib hesab edirik.

Paylaş:
65

Aktual

Cəmiyyət

Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclasında 12 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Siyasət

Azərbaycan və Maldiv adi pasportlara malik şəxsləri vizadan qarşılıqlı azad edib

Cəmiyyət

Bakıda daha bir yerüstü metro stansiyası tikiləcək

Siyasət

“Qarabağın azad olunması və dirçəlişində ictimai həmrəyliyin rolu” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib - FOTO

İqtisadiyyat

Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti İranın Bəndər Abbas limanında olub

Bakıdan Ağdama müntəzəm avtobus reysi fəaliyyətə başlayır

ADY ilk dəfə regiondaxili marşrut üzrə sərnişin daşımalarına başlayır

Azərbaycanda 8 ayda POS-terminallardan istifadə ilə bağlı aşkarlanan qanun pozuntuları açıqlandı

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Qazaxıstanda Azərbaycanın lüks turizm imkanları nümayiş olunub

AMB 19 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Son xəbərlər

Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclasında 12 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:51

“E-qanun.ai” platformasının təqdimat mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:47

Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti İranın Bəndər Abbas limanında olub

Bu gün, 14:44

“Milli Mətbuat 150 – Rəqəmsal erada gənclər və media savadlılığı” layihəsinə start verilib

Bu gün, 14:33

Sevinc Fətəliyeva: “Böyük Britaniya hər zaman Azərbaycanın Avropadakı ən mühüm tərəfdaşlarından biri olub”

Bu gün, 14:06

“Şahdağ” Turizm Mərkəzinin daha bir yamacında beynəlxalq yarışların keçirilməsinə icazə verilib

Bu gün, 13:58

Eldar Əzizov şəhid ailələri ilə görüşdü - FOTO

Bu gün, 13:55

Azərbaycan və Maldiv adi pasportlara malik şəxsləri vizadan qarşılıqlı azad edib

Bu gün, 13:51

Bakıdan Ağdama müntəzəm avtobus reysi fəaliyyətə başlayır

Bu gün, 13:49

Azərbaycan Qran Prisi ABŞ-da rekord tamaşaçı auditoriyası qazanıb

Bu gün, 13:43

ADY ilk dəfə regiondaxili marşrut üzrə sərnişin daşımalarına başlayır

Bu gün, 13:37

Yabanı halda bitmiş 7 tona yaxın çətənə kolu məhv edilib

Bu gün, 13:28

Laçın rayonu Zabux kəndində torpaqların əkin məqsədli istifadəyə verilməsi üçün müraciətlərin qəbuluna başlanır

Bu gün, 13:06

Azərbaycanda 8 ayda POS-terminallardan istifadə ilə bağlı aşkarlanan qanun pozuntuları açıqlandı

Bu gün, 12:52

Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin Üzeyir Hacıbəyli soraqlı konserti

Bu gün, 12:50

Bakıda daha bir yerüstü metro stansiyası tikiləcək

Bu gün, 12:46

ADY ətraf mühitə mənfi təsirin azaldılmasını təşviq etməyə davam edir

Bu gün, 12:37

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:33

“Qarabağın azad olunması və dirçəlişində ictimai həmrəyliyin rolu” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:46

Azərbaycanda ilk dəfə Milli Onkologiya Mərkəzində robotik cərrahiyyə əməliyyatları keçirilir - FOTO

Bu gün, 11:33
Bütün xəbərlər