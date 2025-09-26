Azərbaycan tenişçiləri III MDB Oyunlarının finalında - FOTO
Bu gün Qəbələ Olimpiya İdman Kompleksində III MDB Oyunları çərçivəsində stolüstü tennis üzrə yarışlara start verildi.
1news.az xəbər verir ki, ilk gündə həm kişi, həm də qadın komandaları arasında finalçılar müəyyənləşdi. Yarımfinal görüşlərinin nəticələrinə əsasən hər iki kateqoriyada Azərbaycan və Rusiya yığmaları finala vəsiqə qazanıblar.
Kişilər arasında:
Özbəkistan – Azərbaycan - 0:2
Qazaxıstan – Rusiya - 0:2
Qadınlar arasında:
Özbəkistan – Rusiya - 1:2
Belarus – Azərbaycan - 1:2
Final görüşləri 27 sentyabrda keçiriləcək. Başlama saatı - 10:00.
116