 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:15 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9855 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,0247 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9855

100 Rusiya rublu

2,0247

1 Avstraliya dolları

1,1121

1 Belarus rublu

0,5650

1 Bolqarıstan levi

1,0150

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1203

1 Çexiya kronu

0,0816

1 Çin yuanı

0,2383

1 Danimarka kronu

0,2660

1 Gürcü larisi

0,6281

1 Honq Konq dolları

0,2185

1 Hindistan rupisi

0,0192

1 İngilis funt sterlinqi

2,2701

10 000 İran rialı

0,0295

1 İsveç kronu

0,1799

1 İsveçrə frankı

2,1270

1 İsrail şekeli

0,5063

1 Kanada dolları

1,2199

1 Küveyt dinarı

5,5596

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3134

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5067

1 Moldova leyi

0,1019

1 Norveç kronu

0,1696

100 Özbək somu

0,0139

100 Pakistan rupisi

0,5987

1 Polşa zlotası

0,4648

1 Rumıniya leyi

0,3910

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3149

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3299

Türk lirəsi

0,0409

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0410

Yapon yeni

1,1359

Yeni Zelandiya dolları

0,9808

Qızıl

6370,1635

Gümüş

76,0300

Platin

2626,8570

Palladium

2145,1705

Paylaş:
60

Aktual

Müsahibə

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edib - FOTO

Cəmiyyət

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

Könül Nurullayeva: BMT Baş Assambleyasında Prezidentin çıxışı tarixi əhəmiyyət daşıyırdı

Bu halda vətəndaşdan lizinq ödənişi tələb edilə bilməz – Ali Məhkəmə

Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı

Redaktorun seçimi

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

Sizin üçün xəbərlər

Fasilələrlə yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Tovuz həmkəndlisini qəsdən öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub - YENİLƏNİB

Elvin Abbasov: Azərbaycanda iri şirkətlərin votsap nömrələri ələ keçirilir

Azərbaycanda Tarixi Hadisə: ITMF və ATA-nın Birgə Seminari İlk Dəfə Bakıda

Son xəbərlər

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 13:17

Könül Nurullayeva: BMT Baş Assambleyasında Prezidentin çıxışı tarixi əhəmiyyət daşıyırdı

Bu gün, 13:05

Bu halda vətəndaşdan lizinq ödənişi tələb edilə bilməz – Ali Məhkəmə

Bu gün, 12:59

Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı

Bu gün, 12:55

Azərbaycanda muzdlu işlə bağlı vahid bəyannamə oktyabrdan şəxsi kabinetdən təqdim olunacaq

Bu gün, 12:11

Fərid Qayıbov III MDB Oyunlarında iştirak edəcək idmançıları salamlayıb

Bu gün, 11:50

Xətaidə vəhşi heyvanların qanunsuz saxlanıldığı restorana xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 11:47

Əməkhaqqı və təqaüd kartlarında bonuslar dövrü başlayır

Bu gün, 11:44

Yay mövsümündə günvurma ilə əlaqədar 100-ə yaxın şəxsin müraciəti qeydə alınıb

Bu gün, 11:31

“PAŞA Holding”in iştiraki ilə “Kibertəhlükəsizlikdə qadınlar: Karyera və təhsil” tədbiri keçirilib

Bu gün, 11:30

Milli Məclisin deputatları Anım Günü ilə bağlı dünya parlamentlərindəki həmkarlarına müraciət ediblər

Bu gün, 11:29

Mingəçevir su anbarı və Kür çayında qanunsuz balıq ovu faktları aşkarlanıb

Bu gün, 11:24

Ötən gün 14 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 11:02

Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti yanğın-taktiki təlim keçirib - VİDEO

Bu gün, 10:57

Kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizlik vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin ilkin mərhələsi başa çatıb

Bu gün, 10:31

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Bu gün, 10:30

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

Bu gün, 10:16

Leyla Əliyeva Sloveniya Prezidentinin həyat yoldaşı ilə görüşüb

Bu gün, 10:13

III MDB Oyunlarının açılış mərasimində Azərbaycanın bayraqdarları müəyyənləşib

Bu gün, 10:03

Qırğızıstanın və Kolumbiyanın səfirləri “ASAN xidmət”də - FOTO

Bu gün, 10:01
Bütün xəbərlər