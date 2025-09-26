AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9855 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,0247 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9855
|
100 Rusiya rublu
|
2,0247
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1121
|
1 Belarus rublu
|
0,5650
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0150
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1203
|
1 Çexiya kronu
|
0,0816
|
1 Çin yuanı
|
0,2383
|
1 Danimarka kronu
|
0,2660
|
1 Gürcü larisi
|
0,6281
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2185
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2701
|
10 000 İran rialı
|
0,0295
|
1 İsveç kronu
|
0,1799
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1270
|
1 İsrail şekeli
|
0,5063
|
1 Kanada dolları
|
1,2199
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5596
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3134
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5067
|
1 Moldova leyi
|
0,1019
|
1 Norveç kronu
|
0,1696
|
100 Özbək somu
|
0,0139
|
100 Pakistan rupisi
|
0,5987
|
1 Polşa zlotası
|
0,4648
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3910
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3149
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3299
|
Türk lirəsi
|
0,0409
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0410
|
Yapon yeni
|
1,1359
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9808
|
Qızıl
|
6370,1635
|
Gümüş
|
76,0300
|
Platin
|
2626,8570
|
Palladium
|
2145,1705