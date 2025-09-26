Bu gün III MDB Oyunlarında stolüstü tennis üzrə yarışlara start verilir
Bu gün Qəbələ Olimpiya İdman Kompleksində III MDB Oyunları çərçivəsində stolüstü tennis yarışları başlayır.
1news.az xəbər verir ki, ilk gündə kişilər və qadınlar arasında komanda yarışları keçiriləcək. Yarışların ilk günündə finalçılar müəyyənləşəcək. Kişilərdə 1/4 finalda Rusiya və Belarus qarşılaşacaq. Bu cütün qalibi yarımfinalda Qazaxıstanla görüşəcək. Digər yarımfinalda isə Azərbaycan və Özbəkistan mübarizə aparacaq.
Qadınlarda yarışlar yarımfinaldan start götürür:
Özbəkistan – Rusiya
Belarus – Azərbaycan
Yarımfinalın qalibləri ertəsi gün finalda qarşılaşacaq, məğlub olanlar isə III MDB Oyunlarının bürünc medalçıları olacaq.
