Siyasət

Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin balaca Nilayla şəklini paylaşıb

17:13 - Bu gün
Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin balaca Nilayla şəklini paylaşıb

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin Gəncəyə səfəri ilə bağlı paylaşım edib.

1news.az xəbər verir ki, H.Hacıyev "X" sosial şəbəkəsində müvafiq postu paylaşıb.

Prezident İlham Əliyev balaca Nilayın - 2020-ci ildə 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəyə raket hücumu nəticəsində valideynlərini və yaxınlarını itirmiş qızcığazın əlini nəvazişlə tutur – bu, həqiqətən də "danışan fotolar"dır, burada görüntünün özü bütün faciəvi əhvalatı sözsüz izah edir", - prezidentin köməkçisi yazıb.

