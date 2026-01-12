 Zabitlərin hərbi xidmət müddəti azaldıldı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

Zabitlərin hərbi xidmət müddəti azaldıldı

Qafar Ağayev14:16 - Bu gün
Zabitlərin hərbi xidmət müddəti azaldıldı

Ehtiyatdan müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan və ya bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olan zabitlərin dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmət müddəti 6 ay azaldılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” və “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” qanunlara edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

Sənədə əsasən, ehtiyatdan müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılanlar və ya bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olanlar üçün bu müddət 1 il (bu müddət bitdikdən sonra tərəflərin razılığı ilə onlar kadr zabit heyətinə keçirilirlər), bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün bu müddət 3 ilədək (bu müddət bitdikdən sonra tərəflərin razılığı ilə yeni bağlaşma bağlanılır) olacaq.

Paylaş:
135

Aktual

Rəsmi

Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Baş Prokurorluq QHT sədrlərinin əməlləri haqda məlumat yaydı - ADLAR

Müsahibə

Əhməd İsmayılov: Uğurlarımızın əsasında dövlətin informasiya siyasətinə strateji yanaşması dayanır

Müsahibə

Bakıda başlayan yol, Avropada formalaşan elm: “Şöhrət” ordeni alan Məsud Aşina ilə müsahibə

Rəsmi

Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Zabitlərin hərbi xidmət müddəti azaldıldı

Anar İsgəndərov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Bakıda “Xızı-Abşeron” Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB 1

Redaktorun seçimi

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda dini qurumlara maliyyə yardımı göstəriləcək - SƏRƏNCAM

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını Milad bayramı münasibətilə təbrik edib

Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Zabitlərin hərbi xidmət müddəti azaldıldı

Son xəbərlər

Bəzi məhsulların idxal və ixrac gömrük rüsumlarının qüvvədə olma müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:55

Bakıda göllər necə yox edilib? - Agentlik sədri AÇIQLADI

Bu gün, 17:41

Azercell yeni rouminq paketlərini istifadəyə verir

Bu gün, 17:39

Onlayn avtobus bileti alan sərnişinlər “Apple Pay” və “Google Pay”dən ödəniş edə biləcək

Bu gün, 17:31

Balaxanı neftçiləri “Dirçəliş Kuboku”nda ilk oyunu 10:0 qələbə ilə bitiriblər - FOTO

Bu gün, 17:22

Bakıya sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:06

İKTA SMS kodlarını paylaşmamağı tövsiyə edir

Bu gün, 16:33

Binəqədi və Masazırda yeni su anbarları tikiləcək

Bu gün, 16:20

Baş Prokurorluq QHT sədrlərinin əməlləri haqda məlumat yaydı - ADLAR

Bu gün, 16:02

“Su təchizatı baxımından Naxçıvanda müəyyən çətinliklər müşahidə edilib”

Bu gün, 15:58

Baş nazirin müavini: “Xudafərin” və “Qız Qalası” su anbarlarının ehtiyatlarından istifadə tədbirləri davam etdirilir

Bu gün, 15:51

Zaur Mikayılov: Vaxtilə Bakıda mövcud olan yağış sistemlərinin hamısı 1990-cı illərdə kanalizasiya kollektoruna çevrilib

Bu gün, 15:46

İlham Əliyev: Azad edilmiş ərazilərdə daha iki böyük su anbarının tikintisinə hazırlıq işləri gedir

Bu gün, 15:36

Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:35

Ölçmə vasitələrinin yoxlanılmasını həyata keçirən fiziki şəxslərin növbəti attestasiyası keçiriləcək

Bu gün, 15:15

Bakıda oğurluq edənlər saxlanılıb

Bu gün, 15:01

Nərimanov rayonunda iki narkokuryer saxlanılıb

Bu gün, 14:42

ABB Dövlət Vergi Xidməti ilə aksizli malların ödənişi üzrə tərəfdaşlığa başladı!

Bu gün, 14:35

Maqnit qasırğası olacaq

Bu gün, 14:28

Zabitlərin hərbi xidmət müddəti azaldıldı

Bu gün, 14:16
Bütün xəbərlər