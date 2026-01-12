 Ölçmə vasitələrinin yoxlanılmasını həyata keçirən fiziki şəxslərin növbəti attestasiyası keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Ölçmə vasitələrinin yoxlanılmasını həyata keçirən fiziki şəxslərin növbəti attestasiyası keçiriləcək

Qafar Ağayev15:15 - Bu gün
Ölçmə vasitələrinin yoxlanılmasını həyata keçirən fiziki şəxslərin növbəti attestasiyası keçiriləcək

Yanvarın 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən ölçmə vasitələrinin yoxlanılması fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslərin növbəti attestasiyası keçiriləcək.

1news.az xəbər verir ki, attestasiya Komissiyası tərəfindən yoxlayıcıların peşə (təhsili və təcrübəsi) və nəzəri metrologiya bilikləri, kommunikasiya bacarıqları, ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi sahəsində qanunvericilik aktları üzrə biliklərinin qiymətləndirilməsi aparılacaq.

“Ölçmə vasitələrinin yoxlanılmasını həyata keçirən fiziki şəxslərin attestasiyası Qaydaları”na əsasən, ölçmə vasitələrinin yoxlanılması fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər, eləcə də bu sahədə akkreditasiya olunan qurumların yoxlayıcı qismində fəaliyyət göstərən əməkdaşları attestasiya olunmaq məqsədilə 21 yanvar 2026-cı il tarixinədək müvafiq ərizə formasını (“Ölçmə vasitələrinin yoxlanılmasını həyata keçirən fiziki şəxslərin attestasiyası Qaydaları”na 1 nömrəli əlavə) doldurmaqla Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə birbaşa ərizə, rəsmi internet səhifəsi (https://competition.gov.az/az/page/muraciet/erize-sikayet-teklif) və elektron poçt ([email protected]) vasitəsilə müraciət edə bilərlər.

Attestasiyadan uğurla keçmiş yoxlayıcılara Agentlik tərəfindən 5 il müddətinə qüvvədə olan attestat təqdim ediləcək.

Tarix: 27 yanvar 2026-cı il, saat 15:00-17:00

Məkan: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin inzibati binası

Ünvan: Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 84, Hökumət Evi, 7-ci qapı.

Paylaş:
110

Aktual

Rəsmi

Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Baş Prokurorluq QHT sədrlərinin əməlləri haqda məlumat yaydı - ADLAR

Müsahibə

Əhməd İsmayılov: Uğurlarımızın əsasında dövlətin informasiya siyasətinə strateji yanaşması dayanır

Müsahibə

Bakıda başlayan yol, Avropada formalaşan elm: “Şöhrət” ordeni alan Məsud Aşina ilə müsahibə

Cəmiyyət

Bəzi məhsulların idxal və ixrac gömrük rüsumlarının qüvvədə olma müddəti uzadılıb

Bakıda göllər necə yox edilib? - Agentlik sədri AÇIQLADI

Azercell yeni rouminq paketlərini istifadəyə verir

Onlayn avtobus bileti alan sərnişinlər “Apple Pay” və “Google Pay”dən ödəniş edə biləcək

Redaktorun seçimi

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Elşad Xose həbs edildi

NİİM Maştağa-Zabrat yolunda baş verən qəzaların səbəbini açıqladı

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün sığınacaqda olublar - FOTO

Son xəbərlər

Bəzi məhsulların idxal və ixrac gömrük rüsumlarının qüvvədə olma müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:55

Bakıda göllər necə yox edilib? - Agentlik sədri AÇIQLADI

Bu gün, 17:41

Azercell yeni rouminq paketlərini istifadəyə verir

Bu gün, 17:39

Onlayn avtobus bileti alan sərnişinlər “Apple Pay” və “Google Pay”dən ödəniş edə biləcək

Bu gün, 17:31

Balaxanı neftçiləri “Dirçəliş Kuboku”nda ilk oyunu 10:0 qələbə ilə bitiriblər - FOTO

Bu gün, 17:22

Bakıya sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:06

İKTA SMS kodlarını paylaşmamağı tövsiyə edir

Bu gün, 16:33

Binəqədi və Masazırda yeni su anbarları tikiləcək

Bu gün, 16:20

Baş Prokurorluq QHT sədrlərinin əməlləri haqda məlumat yaydı - ADLAR

Bu gün, 16:02

“Su təchizatı baxımından Naxçıvanda müəyyən çətinliklər müşahidə edilib”

Bu gün, 15:58

Baş nazirin müavini: “Xudafərin” və “Qız Qalası” su anbarlarının ehtiyatlarından istifadə tədbirləri davam etdirilir

Bu gün, 15:51

Zaur Mikayılov: Vaxtilə Bakıda mövcud olan yağış sistemlərinin hamısı 1990-cı illərdə kanalizasiya kollektoruna çevrilib

Bu gün, 15:46

İlham Əliyev: Azad edilmiş ərazilərdə daha iki böyük su anbarının tikintisinə hazırlıq işləri gedir

Bu gün, 15:36

Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:35

Ölçmə vasitələrinin yoxlanılmasını həyata keçirən fiziki şəxslərin növbəti attestasiyası keçiriləcək

Bu gün, 15:15

Bakıda oğurluq edənlər saxlanılıb

Bu gün, 15:01

Nərimanov rayonunda iki narkokuryer saxlanılıb

Bu gün, 14:42

ABB Dövlət Vergi Xidməti ilə aksizli malların ödənişi üzrə tərəfdaşlığa başladı!

Bu gün, 14:35

Maqnit qasırğası olacaq

Bu gün, 14:28

Zabitlərin hərbi xidmət müddəti azaldıldı

Bu gün, 14:16
Bütün xəbərlər