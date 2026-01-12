 Onlayn avtobus bileti alan sərnişinlər “Apple Pay” və “Google Pay”dən ödəniş edə biləcək | 1news.az | Xəbərlər
Qafar Ağayev17:31 - Bu gün
Bu gündən "biletim.az" portalından onlayn bilet alan sərnişinlər "Apple Pay" və "Google Pay"dən istifadə edərək ödəniş edə biləcək.

Bu barədə 1news.az-a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

Məlumata əsasən, "biletim.az" portalından onlayn bilet alan sərnişinlər üçün yenilik tətbiq edilir. Belə ki, artıq portalda bank kartı məlumatlarını daxil etmədən "Apple Pay" və "Google Pay"dən istifadə edərək ödəniş etmək imkanı yaradılıb.

"Biletim.az" portalında 56 şəhər və rayona, 86 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür. Sistemə 349 reys olmaqla 397 nəqliyyat vasitəsi qoşulub. Onlayn bilet satışı sistemi mərhələli şəkildə sərnişindaşıma sahəsində xidmət göstərən bütün daşıyıcı və avtovağzalları əhatə edəcək.

Qeyd edək ki, "biletim.az" portalı vaxta qənaət, müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsi və ölkədə nağdsız ödəniş dövriyyəsinin artırılması baxımından bir sıra üstünlüklərə malikdir. Vətəndaşlara daha rahat və təhlükəsiz qaydada mənzil başına çatmaq üçün biletləri onlayn qaydada "biletim.az" portalı vasitəsilə əldə etmələri tövsiyə olunur.

