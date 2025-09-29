 TƏBİB-dən Cabir İmanovun vəfatı ilə bağlı açıqlama: Dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

TƏBİB-dən Cabir İmanovun vəfatı ilə bağlı açıqlama: Dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub

Qafar Ağayev15:00 - Bu gün
TƏBİB-dən Cabir İmanovun vəfatı ilə bağlı açıqlama: Dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub

29.09.2025-ci il tarixində saat 13:38-də Səbail rayonu Üzeyir Hacıbəyli küçəsi ərazisindən əməkdar artist Cabir İmanovun (1976-cı il təvəllüdlü) səhhətinin pisləşməsi (yıxılma) səbəbilə Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə çağırış daxil olub.

Bu barədə 1news.az-ın soğrusuna cavab olaraq “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi”nin (TƏBİB)mətbuat xidmətindən bildilrib.

Qeyd olunub ki, çağırış ünvanına dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.

Saat 13:50-də təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən əməkdar artistin həkiməqədər ölüm faktı qeydə alınıb.

Paylaş:
300

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edib

İdman

Azərbaycan III MDB Oyunlarında ilk qızıl medalını qazanıb - FOTO

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Əməkdar artist Cabir İmanovun ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

Cəmiyyət

TƏBİB-dən Cabir İmanovun vəfatı ilə bağlı açıqlama: Dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub

Cəmiyyət

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammitinin birinci günü başa çatıb - FOTO

Əli Əsədov Minskdə MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edib

Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edib

Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan olunub

Redaktorun seçimi

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı

Azərbaycanda ilk dəfə Milli Onkologiya Mərkəzində robotik cərrahiyyə əməliyyatları keçirilir - FOTO

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Azərbaycanda Tarixi Hadisə: ITMF və ATA-nın Birgə Seminari İlk Dəfə Bakıda

Son xəbərlər

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammitinin birinci günü başa çatıb - FOTO

Bu gün, 19:19

Əli Əsədov Minskdə MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edib

Bu gün, 17:53

Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edib

Bu gün, 17:43

Azərbaycan III MDB Oyunlarında ilk qızıl medalını qazanıb - FOTO

Bu gün, 17:20

Mehriban Əliyeva Əməkdar artist Cabir İmanovun ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 17:16

Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan olunub

Bu gün, 17:11

Leysan, qar, sel olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:47

Azərbaycan taekvondoçuları MDB Oyunlarının finalında

Bu gün, 16:29

“Məharət – 2025” birgə komanda-qərargah təlimi başa çatıb

Bu gün, 16:15

MEDİA Agentliyində Özbəkistanın bir sıra dövlət orqan və qurumlarının kommunikasiyaya məsul nümayəndələri ilə görüş keçirilib

Bu gün, 16:09

Emin Əmrullayev Çinin təhsil nazirinin müavini ilə görüşüb

Bu gün, 15:53

Prokurorluq orqanlarına qəbulla bağlı test imtahanı oktyabrın 10-da keçiriləcək

Bu gün, 15:46

Elza Seyidcahan məhkəmədə ifadə verib

Bu gün, 15:29

Bakı Limanında Vahid Keçid Mərkəzi istifadəyə verildi

Bu gün, 15:12

TƏBİB-dən Cabir İmanovun vəfatı ilə bağlı açıqlama: Dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub

Bu gün, 15:00

MEDİA-da Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Bu gün, 14:56

Xaricidə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçirilib

Bu gün, 14:48

Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat etdi

Bu gün, 14:20

Əli Əsədov Minskə işgüzar səfərə gedib

Bu gün, 14:11

Balakəndə çaydan çınqıl daşıyan iki nəfər müəyyən edilib

Bu gün, 13:54
Bütün xəbərlər