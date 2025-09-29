 Prokurorluq orqanlarına qəbulla bağlı test imtahanı oktyabrın 10-da keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Prokurorluq orqanlarına qəbulla bağlı test imtahanı oktyabrın 10-da keçiriləcək

Qafar Ağayev15:46 - Bu gün
Prokurorluq orqanlarına qəbulla bağlı test imtahanı oktyabrın 10-da keçiriləcək

Baş Prokurorluq tərəfindən prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbulla bağlı cari ildə elan edilmiş müsabiqə üzrə sənədləri qəbul edilmiş namizədlər üçün test imtahanı Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) ilə əlaqəli şəkildə oktyabrın 10-u saat 10:00-da başlayacaq və 3 saat davam edəcək. İmtahan DİM-in Bakı şəhəri Binəqədi rayonu S.S.Axundov küçəsi 108 ünvanında yerləşən Elektron imtahanlar korpusunda keçiriləcək.

Bu barədə 1news.az-a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirib.

Namizədlərin nəzərinə çatdırılır ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən qanunvericiliyə əsasən test imtahanının ödənişli olması nəzərdə tutulub. Ödəniş oktyabrın 3-də saat 09:00-dan oktyabrın 7-də saat 23:59-a qədər Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi internet səhifəsinə daxil olaraq həyata keçirilməlidir.

Namizəd "İmtahana buraxılış vərəqəsi"ni qeydiyyat bitdikdən sonra DİM-in saytından "Elektron imtahanlara buraxılış vərəqələri və nəticələrin çapı" xidməti vasitəsi ilə çap etməlidir.

Müsabiqədə iştirak edəcək namizədlər buraxılış rejiminin vaxtında həyata keçirilməsi üçün imtahana 1 saat əvvəl gəlməli və "İmtahana buraxılış vərəqəsi" ilə şəxsiyyət vəsiqəsinin əslini təqdim etməlidirlər.

İmtahan kompüterlər vasitəsilə elektron qaydada keçiriləcək və imtahanın sonunda hər bir namizədə kompüterin ekranında imtahanın nəticəsi barədə məlumat-arayış təqdim ediləcəkdir. Məlumat-arayış həm də iştirak edən namizədin şəxsi kabinetinə yüklənir.

İmtahanın keçirilməsi qaydalarına dair məlumat “Yaddaş kitabçası”nda əks olunacaqdır. Namizədlərin “Yaddaş kitabçası” (yüklə) və elektron test imtahanında kompüterdən istifadəyə dair Təlimatla (yüklə) tanış olmaları zəruridir.

Test tapşırıqlarının hazırlanmasında istifadə edilmiş qanunların və digər normativ hüquqi aktların siyahısı sentyabrın 2-də Baş Prokurorluğun internet səhifəsində (www.genprosecutor.gov.az) yerləşdirilib.

Əlavə məlumat almaq üçün 437-28-56, 361-00-78, 361-00-79, 361-00-80 nömrəli telefonlar vasitəsilə müraciət etmək olar.

Paylaş:
111

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edib

İdman

Azərbaycan III MDB Oyunlarında ilk qızıl medalını qazanıb - FOTO

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Əməkdar artist Cabir İmanovun ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

Cəmiyyət

TƏBİB-dən Cabir İmanovun vəfatı ilə bağlı açıqlama: Dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub

Cəmiyyət

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammitinin birinci günü başa çatıb - FOTO

Əli Əsədov Minskdə MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edib

Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edib

Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan olunub

Redaktorun seçimi

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda Tarixi Hadisə: ITMF və ATA-nın Birgə Seminari İlk Dəfə Bakıda

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

27 Sentyabr – Anım Günü: Milli Birlik və Ədalətin Təntənəsi

Azərbaycanda ilk dəfə Milli Onkologiya Mərkəzində robotik cərrahiyyə əməliyyatları keçirilir - FOTO

Son xəbərlər

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammitinin birinci günü başa çatıb - FOTO

Bu gün, 19:19

Əli Əsədov Minskdə MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edib

Bu gün, 17:53

Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edib

Bu gün, 17:43

Azərbaycan III MDB Oyunlarında ilk qızıl medalını qazanıb - FOTO

Bu gün, 17:20

Mehriban Əliyeva Əməkdar artist Cabir İmanovun ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 17:16

Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan olunub

Bu gün, 17:11

Leysan, qar, sel olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:47

Azərbaycan taekvondoçuları MDB Oyunlarının finalında

Bu gün, 16:29

“Məharət – 2025” birgə komanda-qərargah təlimi başa çatıb

Bu gün, 16:15

MEDİA Agentliyində Özbəkistanın bir sıra dövlət orqan və qurumlarının kommunikasiyaya məsul nümayəndələri ilə görüş keçirilib

Bu gün, 16:09

Emin Əmrullayev Çinin təhsil nazirinin müavini ilə görüşüb

Bu gün, 15:53

Prokurorluq orqanlarına qəbulla bağlı test imtahanı oktyabrın 10-da keçiriləcək

Bu gün, 15:46

Elza Seyidcahan məhkəmədə ifadə verib

Bu gün, 15:29

Bakı Limanında Vahid Keçid Mərkəzi istifadəyə verildi

Bu gün, 15:12

TƏBİB-dən Cabir İmanovun vəfatı ilə bağlı açıqlama: Dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub

Bu gün, 15:00

MEDİA-da Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Bu gün, 14:56

Xaricidə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçirilib

Bu gün, 14:48

Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat etdi

Bu gün, 14:20

Əli Əsədov Minskə işgüzar səfərə gedib

Bu gün, 14:11

Balakəndə çaydan çınqıl daşıyan iki nəfər müəyyən edilib

Bu gün, 13:54
Bütün xəbərlər