 Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycan dünya iqtisadiyyatında mövqelərini inamla möhkəmləndirir” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycan dünya iqtisadiyyatında mövqelərini inamla möhkəmləndirir”

Qafar Ağayev12:05 - Bu gün
Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycan dünya iqtisadiyyatında mövqelərini inamla möhkəmləndirir”

"Ölkəmiz davamlı iqtisadi artım nümayiş etdirir və beynəlxalq investorlar üçün getdikcə daha cəlbedici məkana çevrilir".

1news.az xəbər verir ki, bunu "INMerge Innovation Summit"-də çıxış edən Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib.

Nazirin sözlərinə görə, son illərin dinamikası qlobal biznesin Azərbaycan bazarının sabitliyinə və imkanlarına olan etimadını açıq şəkildə sübut edir:
“Bu göstəricilər təkcə miqyası ilə deyil, həm də beynəlxalq investorların Azərbaycanın sabitliyi, təhlükəsizliyi və təqdim etdiyi imkanlara inamını əks etdirməsi ilə təsirli görünür”, — deyə M.Cabbarov qeyd edib.

O vurğulayıb ki, 2021–2024-cü illərdə ölkənin qeyri-neft sektoru orta hesabla hər il 6,7% genişlənib və milli ÜDM-də payını ardıcıl artırıb. Son altı ildə isə qeyri-neft ixracı demək olar ki, iki dəfə artıb. Bu isə Azərbaycanın qlobal rəqabət qabiliyyətinin yüksəldiyini və beynəlxalq dəyər zəncirlərinə uğurlu inteqrasiyasını göstərir.

Nazir həmçinin ölkənin maliyyə sisteminin dayanıqlılığına diqqət çəkib: Azərbaycanın suveren kredit reytinqləri yüksək olaraq qalır, güclü fiskal və xarici valyuta ehtiyatları isə iqtisadi sabitliyi təmin edir.
“Bizim sosial-iqtisadi inkişaf strategiyamızın uğuru beynəlxalq səviyyədə də tanınıb: Moody’sFitch Ratings agentlikləri Azərbaycan üzrə proqnozlarını yüksəldiblər”, — deyə M.Cabbarov əlavə edib.

Cəmilə Sucəddinova

Paylaş:
51

Aktual

İqtisadiyyat

Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycan dünya iqtisadiyyatında mövqelərini inamla möhkəmləndirir”

İdman

Azərbaycan samboçuları III MDB Oyunlarının finalına vəsiqə qazanıblar – ADLAR

İqtisadiyyat

Azərbaycanda avtobus marşrutları və metroda sərnişindaşıma üzrə yeni tariflər tətbiq ediləcək

Cəmiyyət

“McDonald's Azərbaycan” yerli halal mal ətinin istehsal müəssisəsinə mətbuat üçün tur təşkil edib - FOTO

İqtisadiyyat

Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycan dünya iqtisadiyyatında mövqelərini inamla möhkəmləndirir”

Azərbaycanda avtobus marşrutları və metroda sərnişindaşıma üzrə yeni tariflər tətbiq ediləcək

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşır

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

Sizin üçün xəbərlər

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Yasamal rayonunun Cəfər Cabbarlı küçəsinin bir hissəsində təmir işləri aparılır - FOTO

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşır

Nazir: Azərbaycan aqrar sektorda tədqiqat və inkişafa böyük həcmdə sərmayə yatırır

Son xəbərlər

Rafiq Məmmədhəsənov 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 13:09

Azərbaycan samboçuları III MDB Oyunlarının finalına vəsiqə qazanıblar – ADLAR

Bu gün, 13:02

Sumqayıtda avtobusun yanması nəticəsində xəsarət alan olmayıb

Bu gün, 12:45

Üzeyir Hacıbəyli festivalının təntənəli bağlanış mərasimi “Koroğlu” operasının yeni quruluşda təqdimatı ilə yadda qalıb

Bu gün, 12:28

Sentyabrın son günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:14

Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycan dünya iqtisadiyyatında mövqelərini inamla möhkəmləndirir”

Bu gün, 12:05

İranla sərhəddə 2 nəfər 8 kq narkotiklə saxlanılıb

Bu gün, 12:03

ADY Bakı–Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək

Bu gün, 11:50

DİN: III MDB Oyunları ilə bağlı yollarda təhlükəsizlik nəzarətdədir

Bu gün, 11:43

Metro nəqliyyatında sərnişindaşıma xidmətinin bir gedişi 60 qəpik olub

Bu gün, 11:41

FHN: Ötən həftə 45 nəfər xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 11:32

Azərbaycanda avtobus marşrutları və metroda sərnişindaşıma üzrə yeni tariflər tətbiq ediləcək

Bu gün, 11:16

Rəşad Nəbiyev: Rəqəmsal transformasiya ilk nəticələrini verir

Bu gün, 11:11

“McDonald's Azərbaycan” yerli halal mal ətinin istehsal müəssisəsinə mətbuat üçün tur təşkil edib - FOTO

Bu gün, 11:04

Azərbaycanın daha bir samboçusu gərgin görüşdə qələbə qazandı

Bu gün, 10:44

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:41

NİİM nasaz avtomobillərlə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 10:39

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:32

Azərbaycan samboçusu Göygöldə keçirilən III MDB Oyunlarına qələbə ilə başladı - FOTO

Bu gün, 10:30

Yarış xəritəsi: MDB Oyunlarının 4-cü günündə hansı idman növləri və harada keçiriləcək?

Bu gün, 10:09
Bütün xəbərlər