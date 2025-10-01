 DİN: Beynəlxalq idman tədbiri yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçirilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

DİN: Beynəlxalq idman tədbiri yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçirilir

Qafar Ağayev17:51 - Bu gün
DİN: Beynəlxalq idman tədbiri yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçirilir

Ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi III MDB Oyunlarının keçirildiyi məkanlarda ictimai təhlükəsizlik, o cümlədən yol hərəkəti təhlükəsizliyi daim diqqət mərkəzindədir. Bu məqsədlə tədbirlərin keçirilməsinə cəlb olunan polis əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparırlar.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, DİN tərəfindən yarış iştirakçılarının, eləcə də beynəlxalq idman tədbirini izləməyə gələn çoxsaylı yerli və əcnəbi tamaşaçıların yollarda üzləşə biləcəkləri çətinliklərin həlli üçün də zəruri qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Bu xüsusda yarış zonalarına giriş-çıxışların tənzimlənməsi, nəqliyyat axınının maneəsiz hərəkətinin təmin olunması və mümkün sıxlıqların qarşısının alınması məsələləri daim nəzarətdə saxlanılır.

“Respublikamızın beynəlxalq imicinə təsir göstərən və hazırda dünyanın hər yerindən izlənilən bu mötəbər idman yarışının təhlükəsiz başa çatması üçün hər bir yol hərəkəti iştirakçısından daha məsuliyyətli olmağı, yol hərəkəti qaydalarına qeyd-şərtsiz əməl etməklə onun yaddaqalan olmasına töhfə verməyi xahiş edirik”, - deyə məlumatda vurğulanıb.

Paylaş:
41

Aktual

Rəsmi

Bakıda İtaliya-Azərbaycan Universitetinin ilk tədris korpuslarının açılışı olub - FOTO

Siyasət

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Bakıda salınan yeni parkın açılışında iştirak edib - FOTO

Köşə

2016-cı ilin Konstitusiya islahatları 9 il sonra: Siyasi sistemin möhkəmləndirilməsi və vitse-prezidentlik institutunun keçdiyi tarixi ...

Cəmiyyət

DİN: Beynəlxalq idman tədbiri yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçirilir

“Qırmızı Körpü”də gömrükdən gizlədilən külli miqdarda dərman vasitələri aşkar edilib

Sentyabrda Elm və Təhsil Nazirliyinə 41 mindən çox müraciət daxil olub

Gömrük nəzarətindən gizlədilən külli miqdarda dərman vasitələri aşkar edilib

Redaktorun seçimi

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Azərbaycanda ilk dəfə Milli Onkologiya Mərkəzində robotik cərrahiyyə əməliyyatları keçirilir - FOTO

Xaricidə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçirilib

TƏBİB-dən Cabir İmanovun vəfatı ilə bağlı açıqlama: Dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub

Son xəbərlər

DİN: Beynəlxalq idman tədbiri yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçirilir

Bu gün, 17:51

“Qırmızı Körpü”də gömrükdən gizlədilən külli miqdarda dərman vasitələri aşkar edilib

Bu gün, 17:44

Fransada ilk dəfə Ermənistanın mina müharibəsi əleyhinə sərgi təşkil olunub

Bu gün, 17:35

Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında yeni razılaşma: BTQ üzrə əməkdaşlıq genişləndirilir

Bu gün, 17:31

Sentyabrda Elm və Təhsil Nazirliyinə 41 mindən çox müraciət daxil olub

Bu gün, 17:19

Gömrük nəzarətindən gizlədilən külli miqdarda dərman vasitələri aşkar edilib

Bu gün, 17:04

Aqil Nəbiyev: “Məqsədimiz finala çıxmaq və orada çempion olmaqdır”

Bu gün, 16:32

Bakıda İtaliya-Azərbaycan Universitetinin ilk tədris korpuslarının açılışı olub - FOTO

Bu gün, 16:30

Azərbaycan müdafiə naziri İtaliya tərəfinə başsağlığı verib

Bu gün, 16:16

ADY: İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə dəmir yolu xətləri Avropa standartlarına uyğundur

Bu gün, 16:03

AMB İran rialının manata qarşı rəsmi məzənnəsinin açıqlanmasını dayandırıb

Bu gün, 15:41

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Bu gün, 15:40

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Bakıda salınan yeni parkın açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:10

2016-cı ilin Konstitusiya islahatları 9 il sonra: Siyasi sistemin möhkəmləndirilməsi və vitse-prezidentlik institutunun keçdiyi tarixi sınaqlar

Bu gün, 15:02

1 vəkilin fəaliyyəti müəyyən müddətə dayandırılıb - Kollegiya iclasında qərarlar qəbul edilib

Bu gün, 14:29

Kolleclərə yeni təyinatlar olub

Bu gün, 14:27

MEDİA və Mətbuat Şurası TRT-nin əməkdaşının Qəzzada həlak olması ilə bağlı başsağlığı yayıb

Bu gün, 13:40

Rusiyanın Yaroslavl şəhərindəki neft emalı zavodunda yanğın baş olub

Bu gün, 13:31

Külək, yağış, dolu - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:12

Azərbaycan XİN Nigeriyanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:08
Bütün xəbərlər