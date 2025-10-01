 Azərbaycan aviasiyasında yenilik: Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qlobal innovasiya xəritəsinə qoşuldu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Azərbaycan aviasiyasında yenilik: Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qlobal innovasiya xəritəsinə qoşuldu

Qafar Ağayev11:25 - Bu gün
Azərbaycan aviasiyasında yenilik: Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qlobal innovasiya xəritəsinə qoşuldu

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu sərnişin təhlükəsizliyi və komfortunu prioritet tutaraq daha bir strateji nailiyyətə imza atıb. Azərbaycanın əsas hava qapısı olan aeroportun texniki infrastrukturuna dünyanın qabaqcıl şirkətlərindən biri – “ResQtec” tərəfindən hazırlanmış “Rapid Recovery System (R2S)” texnologiyası əlavə olunub.

1news.az xəbər verir ki, aviasiya sənayesində “qızıl standart” sayılan “R2S” sistemi təyyarələrin yerüstü hərəkətini daha sabit və təhlükəsiz edir, uçuşların fasiləsizliyinə şərait yaradır. Texnologiyanın üstünlüyü ondadır ki, bütün proses tək addımla və kəsilmədən həyata keçirilir, əlavə müdaxilə ehtiyacını minimuma endirərək əməliyyatları daha çevik və etibarlı edir. Əlavə olaraq, bu proses yalnız sərnişinlərin tam şəkildə təyyarəni tərk etməsindən sonra icra olunur.

Hazırda regionda bu texnologiyaya malik yeganə hava limanı məhz Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportudur. Bu nailiyyət Azərbaycanı yalnız coğrafi qovşaq deyil, həm də texniki etibarlılıq baxımından tranzit üçün ən güvənli seçimə çevirir və beynəlxalq trafiklər üçün cəlbediciliyini artırır.

Yeni texnologiyanın tətbiqinə hazırlıq çərçivəsində əməkdaşlar “ResQtec”- in beynəlxalq təlim proqramlarını uğurla tamamlayıblar. Əvvəlcə Çexiyada keçirilən kurslar, ardınca isə Bakıda təşkil olunan intensiv 5 günlük proqram nəticəsində mütəxəssislər avadanlığın idarə olunması üzrə ən müasir biliklərə yiyələniblər.

ResQtec” texnologiyaları artıq qlobal səviyyədə Toronto, Manas, Vyana, Cenevrə, Tallin, Ostrava, Changi kimi aparıcı hava limanlarında, eləcə də “Qatar Airways”, “Air France”, “Etihad Airways”, “Air Canada” kimi nüfuzlu aviaşirkətlərdə uğurla tətbiq olunur. Azərbaycanın bu ekosistemə qoşulması ölkəmizin qlobal aviasiya ailəsində etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyini gücləndirir.

“ResQtec” texnologiyasının tətbiqi Azərbaycanın aviasiya infrastrukturunun modernləşməsi yolunda mühüm mərhələdir. Bu addım daha yüksək etibar deməkdir, eyni zamanda ölkəmizin beynəlxalq aviasiya ailəsində güclənən mövqeyinin göstəricisidir”, – deyə Azərbaycan hava limanlarının əməliyyatlar üzrə direktoru Teymur Həsənov vurğulayıb.

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu bundan sonra da innovativ texnologiyalara investisiya etməklə modernləşmə siyasətini davam etdirəcək.

Paylaş:
28

Aktual

Müsahibə

Kəmalə Abiyeva: “5 valideynin sənə verdiyi 50 manatla milyoner olmursan, adın qalır rüşvətxor” - VİDEOMÜSAHİBƏ

İdman

III MDB Oyunlarının altıncı günü: 7 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

Rəsmi

Prezident AYNA-ya yeni səlahiyyətlər verdi

Rəsmi

Hərbi prokurora ədliyyə general-mayoru ali hərbi rütbəsi verilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Estoniyanın Tartu Universitetində 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib - FOTO

Azərbaycan aviasiyasında yenilik: Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qlobal innovasiya xəritəsinə qoşuldu

Bakıda 21502 uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunub

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına aid nadir arxiv ASCO-ya təqdim edilib - VİDEO

Redaktorun seçimi

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Azərbaycanda ilk dəfə Milli Onkologiya Mərkəzində robotik cərrahiyyə əməliyyatları keçirilir - FOTO

TƏBİB-dən Cabir İmanovun vəfatı ilə bağlı açıqlama: Dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub

Kapital Bank “Globee–Innovation Awards”dan qızıl mükafata layiq görüldü

Son xəbərlər

Estoniyanın Tartu Universitetində 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:33

Azərbaycan aviasiyasında yenilik: Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qlobal innovasiya xəritəsinə qoşuldu

Bu gün, 11:25

Bakıda 21502 uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunub

Bu gün, 11:17

Cavid Həsənov: “Qızıl medal çox yaxın idi”

Bu gün, 11:10

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti artıb

Bu gün, 10:58

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına aid nadir arxiv ASCO-ya təqdim edilib - VİDEO

Bu gün, 10:51

Milli Məclisin sədri CAR-a işgüzar səfər edib

Bu gün, 10:31

Sentyabrda zəhərlənmə ilə bağlı KTM-ə müraciət edənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 10:28

Kəmalə Abiyeva: “5 valideynin sənə verdiyi 50 manatla milyoner olmursan, adın qalır rüşvətxor” - VİDEOMÜSAHİBƏ

Bu gün, 10:07

Kamran Əliyevdən Adnan Əhmədzadə ilə bağlı - Açıqlama

Bu gün, 09:50

III MDB Oyunlarının altıncı günü: 7 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

Bu gün, 09:42

Operativ nəqliyyat vasitələrinin arxasınca hərəkət etmək qadağandır - NİİM

Bu gün, 09:28

Milli Məclisin qarşısında avtomobil yanıb

Bu gün, 09:24

AMB oktyabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Bakının bu ərazisində qaz olmayacaq

Bu gün, 08:59

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:43

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammiti başa çatıb - FOTO

30 / 09 / 2025, 20:51

Məktəbli avtobusu layihəsini “2 School” startap şirkəti icra edəcək

30 / 09 / 2025, 17:50

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

30 / 09 / 2025, 17:48

DSMF: Səkkiz ayda 88 min 735 elektron arayış alınıb

30 / 09 / 2025, 17:45
Bütün xəbərlər