 Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Qafar Ağayev16:55 - Bu gün
Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Xətai prospektinin bir hissəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti, tam məhdudlaşdırılacaq.

1news.az xəbər verir ki, 3 oktyabr saat 22:00-dan etibarən Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Xətai prospektində (Mirəli Qaşqay küçəsi ilə kəsişmədən Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsi ilə kəsişməyədək olan hissə) aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti təmir işləri bitənədək 07:00-24:00 saat aralığında qismən, 24:00-07:00 saat aralığında isə hissə-hissə, tam məhdudlaşdırılacaq.

Sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları və öncədən hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur.

Paylaş:
28

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Danimarka səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Alman Birliyi Günü münasibəti ilə Frank-Valter Ştaynmayeri təbrik edib

İqtisadiyyat

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Cəmiyyət

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

Cəmiyyət

Qarabağ atları Türkiyədə çövkəni dirçəldəcək

“Sərin” və “Göygöl” restoranlarında vəhşi heyvan və quşların saxlanılması ilə bağlı monitorinqlər aparılıb

Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Axar-Baxar Milli Parkının Acınohur çölünə 11 baş ceyran buraxılıb

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda tikintiyə bu hallarda icazə veriləcək - Deputatdan ŞƏRH

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Yağışlı havaya görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİB

Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat etdi

Son xəbərlər

Qarabağ atları Türkiyədə çövkəni dirçəldəcək

Bu gün, 17:04

“Sərin” və “Göygöl” restoranlarında vəhşi heyvan və quşların saxlanılması ilə bağlı monitorinqlər aparılıb

Bu gün, 17:00

Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 16:55

Axar-Baxar Milli Parkının Acınohur çölünə 11 baş ceyran buraxılıb

Bu gün, 16:42

Azərbaycan gimnastlar qızıl və bürünc medallar qazanıb

Bu gün, 16:40

İrandan idxal olunan sarıkök məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb

Bu gün, 16:33

Yaylaqül Ramazanova Xankəndidə keçirilən turnirdə qızı ilə birlikdə - FOTO

Bu gün, 16:27

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

Bu gün, 15:53

“Bright Uzbekistan”: “Qeyri-neft sektoru Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında əsas amilə çevrilib”

Bu gün, 15:28

Diferensial su tarifləri ilə bağlı təhlillər aparılır

Bu gün, 15:24

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xəzərə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib

Bu gün, 14:47

Müşfiqabadda ağacəkmə aksiyası keçirilib

Bu gün, 14:37

Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin iclası keçirilib

Bu gün, 14:00

III MDB Oyunları: Azərbaycan gimnastlar qızıl və bürünc medallar qazanıb

Bu gün, 13:25

“Euronews”un “Azerbaijan Diary” qısa filmi bu dəfə Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə həsr olunub - VİDEO

Bu gün, 13:16

Prezident İlham Əliyev Danimarka səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 12:32

Sabah hava yağmursuz keçəcək - Proqnoz

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev Koreyanın Prezidentinə məktub göndərib

Bu gün, 12:09

Ədliyyə Nazirliyi beynəlxalq konvensiyalar üzrə təlim təşkil edib

Bu gün, 12:06

Elnur Bağırov: Rəqabətin nəticələri gündəlik həyatda hər kəs tərəfindən müşahidə olunur

Bu gün, 11:47
Bütün xəbərlər