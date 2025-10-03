 Elnur Bağırov: Rəqabətin nəticələri gündəlik həyatda hər kəs tərəfindən müşahidə olunur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

Elnur Bağırov: Rəqabətin nəticələri gündəlik həyatda hər kəs tərəfindən müşahidə olunur

Qafar Ağayev11:47 - Bu gün
Elnur Bağırov: Rəqabətin nəticələri gündəlik həyatda hər kəs tərəfindən müşahidə olunur

"Azərbaycanda iqtisadi təmərküzləşmələrin effektivliyi artırılmalı, bazar iştirakçıları arasında sağlam rəqabət təmin olunmalı və rəqabəti məhdudlaşdıran sazişlərlə mübarizə gücləndirilməlidir".

1news.az xəbər verir ki, bunu Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin sədri Elnur Bağırov Bakıda keçirilən II Milli Rəqabət Forumunda bildirib.

Onun sözlərinə görə, rəqabət orqanının əsas hədəflərindən biri məhz iqtisadi artımı dəstəkləyən təmərküzləşmələrə razılıq verilməsi, effektiv olmayanların isə məhdudlaşdırılmasıdır:

"Burada məqsəd iqtisadi inkişafı təşviq edən təmərküzləşmələrin dəstəklənməsi, rəqabəti pozan halların isə qarşısının alınmasıdır".

E. Bağırov bildirib ki, təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi, habelə rəqabəti məhdudlaşdıran üfüqi və şaquli sazişlərlə mübarizə xüsusi əhəmiyyət daşıyır:

"Bəzi hallarda bu cür sazişlər məhsul çeşidinin azalmasına, innovasiyaların zəifləməsinə, əsassız gəlir transferlərinə səbəb olur və nəticədə istehlakçıların maraqlarına zərər vurur".

Agentlik sədrinin sözlərinə görə, rəqabətin nəticələri gündəlik həyatda hər kəs tərəfindən müşahidə olunur:

"Mağazaya daxil olduqda məhsulun çeşidi və qiymət müxtəlifliyi vətəndaşlara iqtisadiyyatın rəqabətliliyini göstərir. Bu baxımdan qabaqlayıcı tədbirlər və maarifləndirmə işləri davam etdirilməli, bazara giriş maneələri aradan qaldırılmalı, innovasiyalar sürətləndirilməli, məhsul və xidmətlərin diversifikasiyası təmin edilməlidir".

Paylaş:
119

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Danimarka səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Alman Birliyi Günü münasibəti ilə Frank-Valter Ştaynmayeri təbrik edib

İqtisadiyyat

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Cəmiyyət

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

İqtisadiyyat

Elnur Bağırov: Rəqabətin nəticələri gündəlik həyatda hər kəs tərəfindən müşahidə olunur

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

“TransLogistica Kazakhstan 2025” sərgisində Azərbaycanın tranzit potensialı təqdim olunub

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş cüzi ucuzlaşıb

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycan dünya iqtisadiyyatında mövqelərini inamla möhkəmləndirir”

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında yeni razılaşma: BTQ üzrə əməkdaşlıq genişləndirilir

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş cüzi ucuzlaşıb

Son xəbərlər

Qarabağ atları Türkiyədə çövkəni dirçəldəcək

Bu gün, 17:04

“Sərin” və “Göygöl” restoranlarında vəhşi heyvan və quşların saxlanılması ilə bağlı monitorinqlər aparılıb

Bu gün, 17:00

Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 16:55

Axar-Baxar Milli Parkının Acınohur çölünə 11 baş ceyran buraxılıb

Bu gün, 16:42

Azərbaycan gimnastlar qızıl və bürünc medallar qazanıb

Bu gün, 16:40

İrandan idxal olunan sarıkök məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb

Bu gün, 16:33

Yaylaqül Ramazanova Xankəndidə keçirilən turnirdə qızı ilə birlikdə - FOTO

Bu gün, 16:27

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

Bu gün, 15:53

“Bright Uzbekistan”: “Qeyri-neft sektoru Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında əsas amilə çevrilib”

Bu gün, 15:28

Diferensial su tarifləri ilə bağlı təhlillər aparılır

Bu gün, 15:24

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xəzərə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib

Bu gün, 14:47

Müşfiqabadda ağacəkmə aksiyası keçirilib

Bu gün, 14:37

Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin iclası keçirilib

Bu gün, 14:00

III MDB Oyunları: Azərbaycan gimnastlar qızıl və bürünc medallar qazanıb

Bu gün, 13:25

“Euronews”un “Azerbaijan Diary” qısa filmi bu dəfə Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə həsr olunub - VİDEO

Bu gün, 13:16

Prezident İlham Əliyev Danimarka səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 12:32

Sabah hava yağmursuz keçəcək - Proqnoz

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev Koreyanın Prezidentinə məktub göndərib

Bu gün, 12:09

Ədliyyə Nazirliyi beynəlxalq konvensiyalar üzrə təlim təşkil edib

Bu gün, 12:06

Elnur Bağırov: Rəqabətin nəticələri gündəlik həyatda hər kəs tərəfindən müşahidə olunur

Bu gün, 11:47
Bütün xəbərlər