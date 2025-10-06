III MDB Oyunlarının medal sıralaması: Azərbaycan ikinci pillədəki yerini qoruyub
Azərbaycanın yeddi şəhərində III MDB Oyunları davam edir.
1news.az xəbər verir ki, hazırda medal sıralamasında Rusiya 194 (105-55-34) medalla liderdir. Azərbaycan 161 medalla ikinci pillədə qərarlaşıb: 29 qızıl, 46 gümüş və 86 bürünc medal. Üçüncü yerdə isə Belarusdur – 101 (27-26-48) medal.
Bu günə qədər III MDB Oyunlarında 10 ölkənin idmançıları medal qazanıb. Ümumilikdə, yarışlarda 13 ölkənin atletləri iştirak edir.
