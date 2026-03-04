 “Liderlərlə fərq azalır, podiuma isə cəmi bir addım qalır” - Nurid Şəkərəliyev | 1news.az | Xəbərlər
"Liderlərlə fərq azalır, podiuma isə cəmi bir addım qalır" - Nurid Şəkərəliyev

12:01 - Bu gün
Azərbaycanlı idmançı Nurid Şekerəliyev Beynəlxalq Xizək Alpinizmi Federasiyası-nin (International Ski Mountaineering Federation) himayəsi altında keçirilən xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı və Dünya Kuboku mərhələsində milli komandanın çıxışını şərh edib.

1news.az xəbər verir ki, idmançı bu idman növündə nəticənin böyük ölçüdə trasda baş verən bir çox amillərdən asılı olduğunu vurğulayıb.

“Bu idman növündə yarış zamanı çox şey baş verə bilər: kimsə yıxıla bilər, kimsə trasda sürətini itirə bilər. Ona görə də hansısa ciddi çatışmazlıqlardan danışmaq olmaz”, — deyə o bildirib.

Şekerəliyevin sözlərinə görə, tras və yarışların təşkili yüksək səviyyədədir, idmançılar üçün əsas vəzifə isə şəxsi hazırlığın təkmilləşdirilməsidir.

“Tras əla hazırlanıb. Bizim üçün əsas məsələ texnika üzərində işləməyə davam etmək və ustalığımızı artırmaqdır”, — deyə idmançı qeyd edib.

Gələcək hədəflərdən danışan Şekerəliyev komandanın qarşıdakı illərdə daha yüksək nəticələrə kökləndiyini vurğulayıb.

“Hədəflərimiz, əlbəttə ki, iddialıdır. Artıq indidən demək olar ki, nəticələr yaxşılaşıb — liderlərlə fərq xeyli azalıb. Mükafat yerlərinə cəmi bir addım qalır”, — deyə o bildirib.

Onun sözlərinə görə, komanda yaxın gələcəkdə azərbaycanlı idmançıların beynəlxalq yarışların podiumuna yüksələcəyinə ümid edir.

“Ümid edirəm ki, əgər bu il şərti olaraq altıncı yerdə idiksə, gələn mövsümdə bir-iki idmançımız mükafatçılar sırasına düşə biləcək və Azərbaycan himni xaricdə səslənəcək”, — deyə Şekerəliyev əlavə edib.

Cəmilə Sucəddinova

