 Xorvatiya Parlamentinin sədri: Azərbaycanla ticarət və enerji sahəsində əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət daşıyır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Xorvatiya Parlamentinin sədri: Azərbaycanla ticarət və enerji sahəsində əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət daşıyır

Qafar Ağayev14:16 - Bu gün
Xorvatiya Parlamentinin sədri: Azərbaycanla ticarət və enerji sahəsində əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət daşıyır

Biz Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı sülh danışıqlarının indiki vəziyyətini müzakirə etdik. Xorvatiya münasibətlərin normallaşmasını qətiyyətlə dəstəkləyir.

1news.az xəbər verir ki, bu sözləri Xorvatiya parlamentinin sədri Qordan Yandrokoviç Azərbaycanın Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova ilə keçirilən brifinqdə söyləyib.

Qordan Yandrokoviç qeyd edib ki, Xorvatiya ilə Azərbaycan arasında ticarət və enerji sahələrində əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Son iki ildə Bakıda və Zaqrebdə biznes və investisiya forumlarının keçirilməsi əməkdaşlığın güclənməsini göstərir.

“Təbii ki, biz parlamentlərarası əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirmək istəyirik. Bugünkü görüş Xorvatiya parlamentinin gələcəkdə bu istiqamətdə yeni addımlar atmağa hazır olduğunu təsdiqləyir.

Ümid edirəm ki, biz ilin əvvəlində Xorvatiya ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığı daha da inkişaf etdirmək üçün atılacaq addımları müzakirə və qəbul etməkdən şərəf duyacağıq",- deyə Q. Yandrokoviç vurğulayıb.

Paylaş:
93

Aktual

Cəmiyyət

Onlayn qumar şəbəkələrinə qarşı əməliyyat keçirilib, 5 nəfər tutulub - VİDEO

Rəsmi

İlham Əliyev Xorvatiya parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycan və Gürcüstan PUA sahəsində təcrübə mübadiləsi aparır

Cəmiyyət

Leyla Əliyeva Londonda yüksəksəviyyəli iqlim dialoqunda iştirak edib - FOTO

Siyasət

Sahibə Qafarova Xorvatiya parlamentinin sədri ilə görüşüb - FOTO

Xorvatiya Parlamentinin sədri: Azərbaycanla ticarət və enerji sahəsində əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət daşıyır

Sahibə Qafarova: Azərbaycanla Xorvatiya arasında qarşılıqlı ticarət göstəriciləri yüksəkdir

Füzulidə Türkmənistan tərəfindən inşa olunacaq məscidin təməlqoyma mərasimi oldu

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Şimali Kiprin Prezidenti Azərbaycana gəlib

Nigar Məmmədova: Ulu Öndər Prezident seçilərkən müəyyənləşdirilən bütün prioritetlər reallığa çevrilib

Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycana səfərə gəlib

İlham Əliyev Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşündə çıxış edib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Bakıda piyadalar üçün dərs: Polis ölüm anlarını göstərdi - VİDEO

Bu gün, 17:52

Səbinə Əliyeva Macarıstanın Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi ilə əməkdaşlıq əlaqələrini müzakirə edib

Bu gün, 17:48

Ötən ay İmişlidə toydakı kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı

Bu gün, 17:43

Əlahiddə Ümumqoşun Orduda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Bu gün, 17:31

Sahibə Qafarova Xorvatiya parlamentinin sədri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:17

Nəsimi rayonunda yerləşən kafedə nöqsanlar aşkarlandı

Bu gün, 17:02

ADA Universitetində Azərbaycan Jest Dili Tətbiqi – yeni mobil tətbiq təqdim olundu

Bu gün, 16:55

Azərbaycanda 9 ayda 221 yeni dövlət standartı qəbul edilib

Bu gün, 16:36

Audiovizual Şuradan Baku TV-yə xəbərdarlıq

Bu gün, 16:29

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

Bu gün, 16:21

“PAŞA Holding”in təşkil etdiyi “Əlaçı” Təqaüd Proqramının 2025-2026-cı tədris ili üçün açılışı olub

Bu gün, 16:16

Azərbaycan və Oman birgə layihələrin icrasını müzakirə edib

Bu gün, 16:03

Qrant müsabiqələrində kitab çapı layihələri istisna hallarda maliyyələşdiriləcək

Bu gün, 15:55

Kamaləddin Qafarov: “TDT geosiyasi mərkəz statusuna yüksəlir”

Bu gün, 15:46

Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycana gətirilən qripə qarşı yeni vaksinlə bağlı əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 15:14

Vətəndaşlarımız Rusiyada aeroportda saxlanılıb

Bu gün, 15:09

Səbinə Əliyeva Ukrayna Ombudsmanı ilə görüşüb

Bu gün, 15:04

Şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə daha 100 mənzil verilib

Bu gün, 14:50

Onlayn qumar şəbəkələrinə qarşı əməliyyat keçirilib, 5 nəfər tutulub - VİDEO

Bu gün, 14:19

Xorvatiya Parlamentinin sədri: Azərbaycanla ticarət və enerji sahəsində əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət daşıyır

Bu gün, 14:16
Bütün xəbərlər