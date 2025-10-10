 Xocalının daha iki kəndinə növbəti köç oldu - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Xocalının daha iki kəndinə növbəti köç oldu - FOTO

Qafar Ağayev14:26 - Bu gün
Xocalının daha iki kəndinə növbəti köç oldu - FOTO

Oktyabrın 10-da Xocalı rayonunun Təzəbinə və Ballıca kəndlərinə növbəti köç prosesi baş tutub. Bu mərhələdə hər iki kəndə ümumilikdə 43 ailə qayıdıb.

Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, bu gün Xocalının Təzəbinə kəndinə 126 nəfərdən ibarət 28 ailə, Ballıca kəndinə isə 15 ailə - yəni 53 nəfər köçürülüb. Hər iki kənddə sakinlərə mənzillərin açarları təqdim olunub.

Tədbirdə çıxış edən Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin icraçı direktorunun müavini Mahmud Əfəndiyev, sakinləri doğma torpaqlara qayıdış münasibətilə təbrik edib və bildirib ki, burda sakinlərin məşğulluğu məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir, onlar dövlət və özəl sektorda işlə təmin olunur. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyənlər üçün də bütün zəruri şərait yaradılır.

Qeyd edək ki, bundan əvvəlki köç mərhələlərində Ballıca kəndinə 912 nəfərdən ibarət 200 ailə, Təzəbinə kəndinə isə 28 ailə - yəni 125 nəfər köçürülüb. Hazırda hər iki kənddə sakinlərin rahat yaşayışı üçün bütün şərait yaradılıb, zəruri infrastruktur və kommunal xidmətlər tam təmin edilib.

Paylaş:
83

Aktual

Rəsmi

Prezident MDB liderlərinin şərəfinə təşkil olunan rəsmi qəbulda iştirak edib

Cəmiyyət

Polisə silahlı müqavimət göstərən şübhəli zərərsizləşdirilib saxlanıldı

Cəmiyyət

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Cəmiyyət

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Cəmiyyət

BDYPİ: Sürət həddinə, manevretmə qaydalarına əməl etmək hər bir sürücünün vəzifəsidir

Burun əməliyyatından sonra xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimə hökm oxunub

ETX: “Splunk Enterprise” və “Splunk Cloud”da boşluq aşkar olunub

Paytaxtda marketdə soyğunçuluq edən və avtomobillərdən qiymətli əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Xəzər rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

“Silk Way AFEZCO” və “ExecuJet” tərəfdaşlıq elan edir

Oqtay Şirəliyevlə vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Ötən gün qanunsuz silah-sursat aşkar edilib

Son xəbərlər

BDYPİ: Sürət həddinə, manevretmə qaydalarına əməl etmək hər bir sürücünün vəzifəsidir

Bu gün, 17:52

Burun əməliyyatından sonra xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimə hökm oxunub

Bu gün, 17:31

ETX: “Splunk Enterprise” və “Splunk Cloud”da boşluq aşkar olunub

Bu gün, 17:27

Putin AZAL təyyarəsinin qəzasından danışıb

Bu gün, 17:14

Paytaxtda marketdə soyğunçuluq edən və avtomobillərdən qiymətli əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 16:52

Abşeronda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

Bu gün, 16:23

Sabirabad və Ağcabədi rayonlarında media savadlılığı ilə bağlı gənclərlə görüş keçirilib

Bu gün, 16:08

Prezident MDB liderlərinin şərəfinə təşkil olunan rəsmi qəbulda iştirak edib

Bu gün, 15:44

Polisə silahlı müqavimət göstərən şübhəli zərərsizləşdirilib saxlanıldı

Bu gün, 15:33

Qəzzada tarixi anlar – geri dönüş başladı - FOTO

Bu gün, 15:24

“Toyota Prius”da mənşəyi məlum olmayan ət aşkarlanıb

Bu gün, 14:46

Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Naxçıvan üzrə oktyabr ayının pensiyaları ödənilib

Bu gün, 14:33

Xocalının daha iki kəndinə növbəti köç oldu - FOTO

Bu gün, 14:26

Nigar Məmmədova: “Yeni qanun layihəsi dövlət xidmətlərində peşəkarlıq və şəffaflığı daha da artıracaq”

Bu gün, 14:00

“Wolt” yeni “Packages” funksiyanı təqdim edir: indi əşyaları yemək sifarişi qədər asan göndərə bilərsiniz!

Bu gün, 13:52

Ballıqaya kəndi ərazisində 10 və daha artıq şəxsə aid olan qalıqlar aşkarlanıb

Bu gün, 13:48

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Bu gün, 13:43

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Bu gün, 13:26

Ötən ay ailə başçısını itirməyə görə pensiya və müavinət ödənilənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:14

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:07
Bütün xəbərlər