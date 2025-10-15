 Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

08:58 - Bu gün
Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

2. Mikayıl Əliyev küçəsi, Neft Emalı Zavodunun yanından "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində (dairəyə qədər);

3. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

4. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

5. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

6. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

7. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

8. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

9. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

10. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən Ak. Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində;

11. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

12. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

13. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

14. Qara Qarayev prospekti, "Qara Qarayev" metro stansiyasından "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

15. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

16. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
52

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan ilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı arasında saziş təsdiqlənib

Mədəniyyət

Xalq artisti Ramiz Quliyev vəfat edib

Cəmiyyət

Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb

Cəmiyyət

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qarabağın dirçəlişi və Azərbaycanın yeni inkişaf modeli” mövzusunda panel görüşü keçirilib - ...

Cəmiyyət

Yasamalda mənzildə meyit tapılıb

Hər avtomobil bir ianə - FOTO

Kapital Bank-ın İnformasiya təhlükəsizliyi komandası ölkənin ən güclü mütəxəssisləri sırasında

Tovuzda qatarın qarşısına qəfil insan çıxması faciə ilə nəticələnib

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Bərdədə iki avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

Bakıda qrip əleyhinə peyvəndlənmə prosesinə başlanılıb - ÜNVANLAR

“Silk Way AFEZCO” və “ExecuJet” tərəfdaşlıq elan edir

Qaradağda palçıq vulkanının aktivliyi dayanıb

Son xəbərlər

Yasamalda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün, 10:35

Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollardan aşağı enib

Bu gün, 10:27

Xalq artisti Ramiz Quliyev vəfat edib

Bu gün, 10:08

Hər avtomobil bir ianə - FOTO

Bu gün, 10:00

Kapital Bank-ın İnformasiya təhlükəsizliyi komandası ölkənin ən güclü mütəxəssisləri sırasında

Bu gün, 09:42

Tovuzda qatarın qarşısına qəfil insan çıxması faciə ilə nəticələnib

Bu gün, 09:27

Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

Bu gün, 09:13

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:58

Bakı bu payız növbəti möhtəşəm tədbirə ev sahibliyi edəcək!

14 / 10 / 2025, 21:23

Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb

14 / 10 / 2025, 20:17

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qarabağın dirçəlişi və Azərbaycanın yeni inkişaf modeli” mövzusunda panel görüşü keçirilib - FOTO

14 / 10 / 2025, 18:55

Ölkədə nikahların sayı artıb, boşanmaların sayı azalıb

14 / 10 / 2025, 17:47

Qarabağ Dirçəliş Fondu “Rebuild Karabakh - 2025” sərgisində iştirak edir - FOTO

14 / 10 / 2025, 17:34

Azərbaycan Ordusunda gecə və gündüz şəraitində nümayiş məşqləri keçirilib - VİDEO

14 / 10 / 2025, 17:33

Xalq Bank və Qatar Airways əməkdaşlığı müştərilərə xüsusi fürsətlər təqdim edir

14 / 10 / 2025, 17:29

İlin səkkiz ayında doğulan əkiz və üçəmlərin sayı açıqlanıb

14 / 10 / 2025, 17:03

Unibank 2025-ci il üçüncü rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb - FOTO

14 / 10 / 2025, 16:45

Azərbaycan ilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı arasında saziş təsdiqlənib

14 / 10 / 2025, 16:29

Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

14 / 10 / 2025, 16:27

Dövlət Başçısı Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib

14 / 10 / 2025, 16:25
Bütün xəbərlər