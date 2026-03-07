 Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə sabah Romaya səfər edəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə sabah Romaya səfər edəcək

14:19 - Bu gün
Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə sabah Romaya səfər edəcək

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə martın 8-də İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərinə səfər edəcək.

Bu barədə 1news.az-a QMİ-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının Müqəddəs Taxt-Tacdakı səfirliyinin və QMİ-nin təşəbbüsü ilə Romada martın 9-da Ramazanın İftar süfrəsi təşkil olunacaq.

QMİ sədri A. Paşazadə və Azərbaycandakı dini konfessiyaların başçılarının iştirak edəcəkləri İftar süfrəsində Papa XIV Leo Müqəddəs Taxt-Tacın Dövlət Katibi kardinal Pyetro Parolin təmsil edəcək.

Romadakı St. Regis Hoteldə keçiriləcək İftar süfrəsində İtaliyada, Müqəddəs Taxt-Tacda akkreditə olunmuş çoxsaylı diplomatik nümayəndəliklərin, dövlət, din, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edəcək.

Paylaş:
103

Aktual

Dünya

Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib

Siyasət

Azərbaycan və Türkiyə XİN rəhbərləri görüşüb

Cəmiyyət

Bank BTB-nın süqutu: təhlilimiz Mərkəzi Bankın qərarından 7 həftə əvvəl nəticəni necə proqnozlaşdırdı

Siyasət

İran Prezidenti qonşu ölkələrdən hücumlara görə üzr istəyib

Cəmiyyət

Avstriya səfiri və səfirlik əməkdaşları İrandan Azərbaycan sərhədi ilə təxliyə olunub - FOTO

Oğurluq ehtiyat hissələri ilə maşın təmir edən ustalar saxlanılıb

FHN: Xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı və Dünya Kubokunda təhlükəsizlik yüksək səviyyədədir - VİDEO

Ciddədən Bakıya 200-dən çox Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Tunellər, yeni yol, mübadilə mərkəzi - AYNA Xırdalanda sıxlığı azaldacaq yeni layihəyə başlayacaq - VİDEO

MEDİA Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlarla bağlı jurnalistlərə müraciət edib

Naxçıvanda mülki infrastruktura dronla hücumla bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

Sumqayıtda avtomobil qazıntı işləri aparılan əraziyə düşüb

Son xəbərlər

Azərbaycan və Türkiyə XİN rəhbərləri görüşüb

Bu gün, 16:33

Avstriya səfiri və səfirlik əməkdaşları İrandan Azərbaycan sərhədi ilə təxliyə olunub - FOTO

Bu gün, 16:21

Oğurluq ehtiyat hissələri ilə maşın təmir edən ustalar saxlanılıb

Bu gün, 15:55

FHN: Xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı və Dünya Kubokunda təhlükəsizlik yüksək səviyyədədir - VİDEO

Bu gün, 15:47

Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib

Bu gün, 15:34

Ciddədən Bakıya 200-dən çox Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib

Bu gün, 15:11

Samuxda qadın bıçaqlanıb, oğlu saxlanılıb

Bu gün, 14:44

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə sabah Romaya səfər edəcək

Bu gün, 14:19

Ötən gün Azərbaycanda baş verən 76 cinayət açılıb

Bu gün, 13:59

İranın hücumları səbəbindən Dubay Beynəlxalq Hava Limanı bağlanıb

Bu gün, 13:34

Bank BTB-nın süqutu: təhlilimiz Mərkəzi Bankın qərarından 7 həftə əvvəl nəticəni necə proqnozlaşdırdı

Bu gün, 13:17

“Emirates” reysləri bərpa edib

Bu gün, 13:05

İndiyədək 673 nəfər Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətə daşınıb

Bu gün, 12:47

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:38

Xalasının 28 min manatını oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:10

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 11:53

İran Prezidenti qonşu ölkələrdən hücumlara görə üzr istəyib

Bu gün, 11:37

İrandan Azərbaycana ümumilikdə 1761 nəfər təxliyə edilib

Bu gün, 11:15

Ceyhun Bayramovla Türkmənistan XİN rəhbəri arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 10:57

Azərbaycan və Belarus arasında qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə edilib

Bu gün, 10:38
Bütün xəbərlər