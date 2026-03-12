 Azərbaycan BƏƏ ilə hökumət təcrübələrini bölüşəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

Azərbaycan BƏƏ ilə hökumət təcrübələrini bölüşəcək

Qafar Ağayev15:17 - Bu gün
Azərbaycan BƏƏ ilə hökumət təcrübələrini bölüşəcək

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında hökumət təcrübələrinin mübadiləsi üzrə əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu" təsdiqlənib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, Anlaşma Memorandumu qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin edəcək, Xarici İşlər Nazirliyi isə Anlaşma Memorandumunun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökumətinə bildiriş göndərəcək.

Paylaş:
115

Aktual

Dünya

İranın Ali rəhbəri ilk müraciətində Hörmüz boğazı və hərbi bazaların vurulmasına toxundu

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan beynəlxalq institutların ölkənin problemlərini həll etməsini gözləməyib

Cəmiyyət

Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri açıqlanıb

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB 3

Rəsmi

Azərbaycan BƏƏ ilə hökumət təcrübələrini bölüşəcək

Prezident İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü ilə görüşüb

İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər YENİLƏNİB

İlham Əliyev: Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarını təbrik edib

İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər YENİLƏNİB

İlham Əliyev Slovakiya Prezidentinə Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib

İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilib - FOTO - YENİLƏNİR

Son xəbərlər

QHT Agentliyi Fondla birgə müsabiqənin qaliblərini elan edib - SİYAHI

Bu gün, 17:56

İranın Ali rəhbəri ilk müraciətində Hörmüz boğazı və hərbi bazaların vurulmasına toxundu

Bu gün, 17:45

Ötən il Azərbaycanda rəqəmsal bankçılıq üzrə köçürmələrin həcmi 507,4 milyard manat olub

Bu gün, 17:20

Beşinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin Mentorluq Proqramına start verilib

Bu gün, 17:04

Binəqədidə 10 nəfərin öldüyü partlayışda təqsirləndirilən vəzifəli şəxslərin cəzaları azaldılıb

Bu gün, 16:54

Müctəba Xameneinin ilk müraciəti yayılacaq

Bu gün, 16:47

Azərbaycanda ilkin hərbi qeydiyyata alınma qaydası təsdiqlənib

Bu gün, 16:37

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan beynəlxalq institutların ölkənin problemlərini həll etməsini gözləməyib

Bu gün, 16:24

Artıq hüquqi şəxslər də ad hüququnun pozulmasından müdafiə olunacaqlar – Ali Məhkəmə

Bu gün, 16:07

Azercell-in dəstəyi ilə “FutureFem 2.0” layihəsinə start verilib – FOTO

Bu gün, 16:00

Romano Prodi: BMT-nin nüfuzu getdikcə azalır

Bu gün, 15:56

Rusiyanın İrana humanitar yardım aparan təyyarəsi Lənkəran hava limanına enib - FOTO

Bu gün, 15:23

Azərbaycan BƏƏ ilə hökumət təcrübələrini bölüşəcək

Bu gün, 15:17

Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 14:50

Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB 3

Bu gün, 14:50

Süni intellektlə seksual məzmunlu materiallar hazırlayanlar və yayanlar həbs olunacaq

Bu gün, 13:58

Britaniya səfiri: Qlobal Bakı Forumunun təşkili həmişəkindən daha çox əhəmiyyət daşıyır

Bu gün, 13:53

Almaniyanın sabiq kansleri: Müəyyən məsələlərdə ABŞ və Rusiya Avropa İttifaqını rəqib kimi də qiymətləndirirlər

Bu gün, 13:43

Şarl Mişel: Aİ beynəlxalq hüquqda “ikili standartlar”a qarşı dayanmalıdır

Bu gün, 13:26

“Sükan arxasında stereotipləri dəyişən qadın” – Bolt sürücüsü və sahibkar Gülnar Kazımzadənin 8 Mart hekayəsi – FOTO

Bu gün, 13:12
Bütün xəbərlər