 Prezident: Azərbaycan tarix boyu müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu unikal bir məkan olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Prezident: Azərbaycan tarix boyu müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu unikal bir məkan olub

14:38 - Bu gün
Prezident: Azərbaycan tarix boyu müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu unikal bir məkan olub

Azərbaycan tarix boyu müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu, mədəniyyətlərin, dinlərin və ənənələrin qarşılıqlı təsir mühitində formalaşdığı unikal bir məkan olub.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Asiya Siyasi Partiyaları Beynəlxalq Konfransı Asiya Mədəniyyət Şurasının 4-cü iclasının iştirakçılarına müraciətində yer alıb.

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, çoxmillətli və çoxkonfessiyalı ölkəmizin ictimai-siyasi inkişafında bütün dinlərin və etnik qrupların nümayəndələrinin qarşılıqlı hörmət, etimad və sülh şəraitində birgəyaşayışı mühüm rol oynayıb.

“Multikulturalizm və tolerantlıq ənənələrinin qorunub saxlanması Azərbaycan cəmiyyətinin sosial-mədəni əsaslarının ayrılmaz tərkib hissəsidir və dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir”, - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb.

Paylaş:
102

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Asiya Siyasi Partiyaları Beynəlxalq Konfransı Asiya Mədəniyyət Şurasının 4-cü iclasının iştirakçılarına müraciət ...

Cəmiyyət

Yasamalda baş verən silahlı insidentlə bağlı iki nəfər saxlanılıb

Cəmiyyət

Qanunsuz olaraq orden və medallar hazırlayaraq çoxsaylı şəxslərə təqdim etmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının vəzifəli şəxsləri ...

Siyasət

Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan beş il ötür

Siyasət

Prezident: Azərbaycan tarix boyu müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu unikal bir məkan olub

Kamaləddin Qafarov: “Gənclərin öz doğma torpaqlarına qayıtmaları qürurverici haldır”

Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan beş il ötür

Prezident III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Prezident III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Sevinc Fətəliyeva: “Yaxın Şərq üzrə Sülh Sammiti ən mühüm beynəlxalq hadisələrdən biri kimi tarixə düşdü”

Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

Kəmaləddin Heydərov Salyanda vətəndaşları qəbul edib

Son xəbərlər

Bu şərab evində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:48

Paytaxtın bu ərazilərində minib-düşmə yeri yaradılıb

Bu gün, 17:38

Mədəniyyət və təhsil sahələrinin inteqrasiyasına dair müzakirə aparılıb

Bu gün, 17:10

Şabranda ər arvadını bıçaqladı

Bu gün, 16:40

Beyləqanda 13 yaşlı qız səhvən sirkə içib

Bu gün, 16:22

Azərbaycanda 35 yaşlı kişi tibbi müayinə zamanı həyatını dəyişəcək həqiqəti öyrənib - Oğlu qardaşı imiş

Bu gün, 15:54

Nazirlik Azərbaycanda pensiya yaşı ilə bağlı məlumat yaydı

Bu gün, 15:30

Dünya şöhrətli azərbaycanlı alim, professor Rafiq Mehdiyev vəfat edib

Bu gün, 15:13

Prezident: Azərbaycan tarix boyu müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu unikal bir məkan olub

Bu gün, 14:38

İlham Əliyev Asiya Siyasi Partiyaları Beynəlxalq Konfransı Asiya Mədəniyyət Şurasının 4-cü iclasının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 14:12

EY İlin İş Adamı 2026 müsabiqəsinə ərizə qəbulu başlayıb

Bu gün, 13:41

Regionlarda idmanın inkişafı üçün sosial tərəfdaşlıq: Qırmızı Ürəklər Fondu və Cüdo Federasiyası əməkdaşlığa başladı

Bu gün, 13:37

Göyçayda avtomobil su kanalına düşüb

Bu gün, 13:06

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:37

Naftalanda Sağlamlığın Etibarlı Ünvanı — Gashalti Health Hotel - FOTO

Bu gün, 12:00

Yasamalda baş verən silahlı insidentlə bağlı iki nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:51

Abşeron rayonunda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 11:44

Qanunsuz olaraq orden və medallar hazırlayaraq çoxsaylı şəxslərə təqdim etmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının vəzifəli şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər

Bu gün, 11:33

Azərbaycan neftinin qiyməti 64 dollardan aşağı enib

Bu gün, 11:04

Kamaləddin Qafarov: “Gənclərin öz doğma torpaqlarına qayıtmaları qürurverici haldır”

Bu gün, 10:49
Bütün xəbərlər